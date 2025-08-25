Khởi tố 1 chấp hành viên ở Quảng Ngãi vi phạm pháp luật trong thi hành án 25/08/2025 14:47

(PLO)- Một chấp hành viên ở Quảng Ngãi đã có hành vi kê biên, xử lý tài sản trái pháp luật, gây thiệt hại đến tài sản của người dân.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Đỗ Văn Lực – chấp hành viên Chi cục THADS TX Đức Phổ (nay là Phòng THADS khu vực 6, tỉnh Quảng Ngãi) theo đề nghị từ phía Viện Kiểm sát.

Thửa đất và tài sản gắn liền liên quan đến vụ việc chấp hành viên ở Quảng Ngãi vi phạm pháp luật trong thi hành án. Ảnh: ĐX

Ngày 15-8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Đỗ Văn Lực – chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Đức Phổ (nay là Phòng THADS khu vực 6, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp nhận đơn tố giác của ông NHP với nội dung cho rằng trong quá trình tổ chức thi hành án theo Quyết định số 79/QĐ-CCTHADS ngày 17-10-2017, chấp hành viên đã có hành vi kê biên, xử lý tài sản trái pháp luật, gây thiệt hại đến tài sản của gia đình một người dân.

Thông báo của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên. Đến ngày 15-8 thì ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Đỗ Văn Lực.

Trao đổi với PLO, ông NHP xác nhận đã nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm do Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi về, nội dung thông báo đã khởi tố bị can đối với ông Lực.