Giải cứu thiếu nữ bị chủ quán karaoke giữ, ép viết giấy nợ 24/08/2025 17:13

Ngày 24-8, Công an xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã giải cứu thành công một thiếu nữ và một nữ tiếp viên khác bị chủ quán karaoke "quản thúc", yêu cầu người thân mang tiền đến chuộc.

Trước đó, sáng 23-8, Công an xã Vạn Tường tiếp nhận tin báo về việc chủ quán karaoke NT (ở xã Vạn Tường) không cho hai nhân viên là PTV và LTKC (C chưa đủ 16 tuổi, cùng cư trú tại một xã miền núi của Quảng Ngãi) ra ngoài. Chủ quán còn bị tố có hành vi đánh đập, ép viết giấy nhận nợ và yêu cầu gia đình các nạn nhân trả tiền chuộc.

Một trong hai nạn nhân được công an giải cứu.

Qua xác minh ban đầu, V và C vốn làm tiếp viên karaoke ở địa phương khác và có nợ chủ quán cũ hơn 50 triệu đồng. Thông qua mạng xã hội, cả hai quen biết TD (chủ quán karaoke NT, xã Vạn Tường). Sau đó, TD liên hệ, trả tiền cho chủ quán cũ rồi đưa V và C về làm việc cho mình dưới hình thức trừ lương hằng tháng, nhưng không có hợp đồng lao động cũng như giấy tờ nhận nợ hợp pháp.

Sau vài ngày, khi V và C xin nghỉ việc để về nhà thì bị TD giữ lại, không cho rời khỏi quán và buộc phải gọi điện cho gia đình mang tiền đến chuộc.

Hiện công an đã giải cứu hai nạn nhân, bàn giao cho gia đình và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.