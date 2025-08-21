Vụ bảo mẫu bạo hành bé trai 14 tháng ở Quảng Ngãi: Chưa thay đổi tội danh bị can 21/08/2025 16:45

(PLO)- Cơ quan điều tra cho biết hiện chưa có đủ căn cứ vững chắc để chuyển đổi tội danh với bảo mẫu bạo hành bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi.

Chiều 21-8, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội bảy tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin về vụ án bảo mẫu bạo hành bé trai 14 tháng tuổi dẫn đến tử vong tại điểm giữ trẻ Như Ý (phường Cẩm Thành).

Theo Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Ngãi, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đấu tranh với bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (40 tuổi, ngụ phường Cẩm Thành, chủ cơ sở giữ trẻ Như Ý) liên tục trong nhiều giờ.

Với những tài liệu, chứng cứ, bảo mẫu này đã thừa nhận hành vi. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Quyên.

Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Thượng tá Đức, hiện Cơ quan điều tra chưa chuyển đổi tội danh đối với bị can Nguyễn Thị Quyên do chưa đủ “căn cứ vững chắc”.

“Sau khi cháu K tử vong, đến giờ cơ quan điều tra chưa chuyển tội danh do chưa đủ căn cứ vững chắc để chuyển tội danh. Khi có căn cứ thì chuyển sang khoản 4 Điều 134 BLHS về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Đến giờ phút này, chúng tôi vẫn giữ ở khoản 3 Điều 134 BLHS” - Thượng tá Ngô Văn Đức cho biết.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Thị Quyên.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 7 giờ 30 ngày 16-7, chị BTMP đưa con trai là cháu LAK (14 tháng tuổi) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do Nguyễn Thị Quyên trực tiếp quản lý và chăm sóc.

Sau bữa sáng, cháu K quấy khóc, không chịu ngủ. Dù nhiều lần dỗ dành nhưng không được, bà Quyên mất bình tĩnh. Bà Quyên bế cháu lên rồi ném xuống tấm nệm được trải dưới nền nhà trong phòng ngủ. Khi cháu tiếp tục khóc, bà Quyên sốc nách, ném cháu lần thứ hai, khiến đầu cháu va đập mạnh xuống nền gạch.

Ngay sau đó, cháu K có biểu hiện nôn ói, co giật, tím tái. Bà Quyên cùng người nhà đưa cháu đến Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi cấp cứu. Do tình trạng chuyển biến xấu, cháu K được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị chuyên sâu.

Bé K được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau vài ngày điều trị tích cực.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ như khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera giám sát tại cơ sở giữ trẻ, thu thập lời khai từ các nhân chứng và những người liên quan để điều tra vụ án.

Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tại Đà Nẵng, cháu K bị tổn thương sọ não, xuất huyết nội sọ, tụ máu dưới màng cứng, tổn thương não diện rộng, tỉ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 47%.

Sau một thời gian dù được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng nạn nhân đã tử vong.

Trước các bằng chứng, tài liệu thu thập được, ngày 1-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Quyên về tội cố ý gây thương tích.