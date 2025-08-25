Xe tải bốc cháy dữ dội trên Quốc lộ 1A 25/08/2025 03:50

(PLO)- Xe tải bốc cháy trên Quốc lộ 1A ở Quảng Ngãi khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Tối 24-8, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ cháy lớn ở một xe tải chở hàng giao nhanh, khiến hàng hóa bị thiêu rụi, cabin hư hỏng nặng.

Video: Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi dập lửa chiếc xe tải bốc cháy trên Quốc lộ 1A.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ, xe tải biển số 29K-057.72 do ông Nguyễn Thanh T (trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển lưu thông theo hướng Nam – Bắc.

Khi đến địa phận xã Tư Nghĩa, tài xế phát hiện lửa bùng phát từ thùng xe.

Cảnh sát PCCC tại hiện trường vụ cháy xe tải trên Quốc lộ 1A.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên bao trùm cả chiếc xe tải, cột khói cao hàng chục mét.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến khoảng 21 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, song toàn bộ hàng hóa trên xe và cabin bị hư hỏng nặng.

Hầu hết hàng hóa trong xe bị thiêu cháy.

Lực lượng công an đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông qua khu vực. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi điều tra, làm rõ.