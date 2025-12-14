Tông vào ô tô tải đỗ bên đường, 3 người đi xe máy tử vong 14/12/2025 08:31

(PLO)- Xe máy chở ba chạy với tốc độ cao tông vào ô tô tải đỗ bên đường, ba người tử vong.

Ngày 14-12, nguồn tin từ Công an xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe máy va chạm ô tô đang đỗ bên đường khiến ba người tử vong.

Vụ tai nạn khiến ba người đi xe máy tử vong. Ảnh: CĐM

Trước đó, khoảng 0 giờ 55 phút cùng ngày, RCS (28 tuổi, ngụ làng Krái, xã Chư Păh) điều khiển xe máy 81X1-110.71 chở theo hai người khác lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt, thuộc làng Krái, đã tông thẳng vào đuôi xe bán tải 83C-085.82 đỗ bên đường.

Theo camera an ninh của người dân ghi lại, trước thời điểm xảy ra tai nạn có tiếng rú ga rất lớn và xe máy chạy tốc độ cao, đâm trực diện vào phần đuôi xe tải đang đậu bên vệ đường.

Cú va chạm mạnh khiến ba người đi xe máy gồm RCS và hai cháu RCR, RCH (cùng 13 tuổi, ngụ làng Krái) tử vong.

Qua xác minh, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do người điều khiển xe máy không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.