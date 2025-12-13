Bắt 'siêu trộm' chuyên nhắm vào máy chiếu tại các trường học 13/12/2025 14:12

Ngày 13-12, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Công an phường Hải Châu vừa bắt giữ Nguyễn Hoàng Nghĩa (39 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai). Đây là kẻ chuyên đột nhập các trường THPT trên địa bàn TP để trộm cắp máy chiếu.

Nguyễn Hoàng Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trước đó, sau khi tiếp nhận tin báo của Trường THPT Trần Phú bị mất ba máy chiếu, Công an phường Hải Châu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lập tức truy xét. Chỉ sau vài giờ vào cuộc, công an phường đã xác định và mời Nghĩa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm tại các trường THPT trên địa bàn thành phố, gồm: THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hiền và Trần Phú; lấy đi tổng cộng 14 máy chiếu. Ngoài ra, đối tượng còn thừa nhận gây ra một vụ tương tự tại Trường Đại học Quảng Bình.

Nghĩa thường chọn thời điểm rạng sáng, leo tường rào đột nhập rồi đi bộ theo cầu thang lên các phòng học.

Sau khi tiếp cận mục tiêu, Nghĩa sử dụng bộ dụng cụ chuyên nghiệp chuẩn bị sẵn (lục giác, tua vít, lưỡi cưa...) để tháo trộm máy chiếu trong tích tắc. Tài sản trộm được, đối tượng nhanh chóng bán lại cho các đầu mối tiêu thụ.

Đáng chú ý, Nghĩa từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản (cũng là máy chiếu) tại các trường học ở Hà Nội. Đối tượng sống lang thang và hoạt động lưu động liên tỉnh.

Hiện Công an phường Hải Châu đã thu hồi được 6 máy chiếu cùng một số dụng cụ gây án; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.