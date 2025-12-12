Sửa Nghị quyết 136: Đà Nẵng vươn vai lớn mạnh trong không gian phát triển mới 12/12/2025 14:34

(PLO)- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 136/2024 là bước ngoặt lớn giúp TP Đà Nẵng thật sự vươn vai chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới và không gian phát triển mới.

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 136/2024 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Nghị quyết mới được đánh giá là bước ngoặt lớn giúp TP Đà Nẵng (sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam) thật sự vươn vai chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới và không gian phát triển mới.

Với nghị quyết mới, TP Đà Nẵng được kỳ vọng vươn vai lớn mạnh trong không gian phát triển mới. Ảnh: TẤN VIỆT

Khung chính sách vượt trội

Nghị quyết 136 sửa đổi tiếp tục bổ sung hàng loạt cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội cho TP Đà Nẵng trong phát triển đường sắt đô thị, khu thương mại tự do (FTZ) và nhiều dự án, ngành nghề khác.

Cụ thể, nghị quyết bổ sung chính sách đối với mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD). UBND TP Đà Nẵng được quyết định đầu tư xây dựng kết hợp với xây dựng nhà ở, công trình thương mại - dịch vụ… tại các Depot của tuyến đường sắt đô thị, các nút giao thông đường bộ kết nối trung tâm TP - Hội An – Chu Lai và vùng phụ cận. Qua đó, khai thác quỹ đất và giá trị tăng thêm từ đất.

Đà Nẵng được giữ lại 100% số tiền thu được từ khai thác quỹ đất khu vực TOD để ưu tiên đầu tư đường sắt đô thị, các dự án trọng điểm khác trên địa bàn.

Với FTZ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có thêm chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước trực tiếp đối với FTZ. Nhà đầu tư chiến lược đầu tư hạ tầng khu chức năng trong FTZ được chỉ định là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật kết nối các khu chức năng thuộc FTZ với nhau; hoặc với hệ thống cảng hàng không, cảng biển, cửa khẩu quốc tế theo phương thức PPP.

Nghị quyết cũng bổ sung thẩm quyền thu hồi đất của TP Đà Nẵng bên cạnh các trường hợp quy định tại điều 79 Luật Đất đai để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể là các công trình để hình thành trung tâm logistics; trung tâm hội chợ triển lãm dưới 100 ha; trung tâm logistics phục vụ cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa trên 50 ha; dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường…

Đáng chú ý, nghị quyết bổ sung danh mục hàng loạt dự án, ngành nghề thuộc diện thu hút nhà đầu tư chiến lược. Trong đó có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu chức năng thuộc FTZ; dự án nuôi trồng, phát triển, chế biến các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu quý từ 4.000 tỉ đồng trở lên.

Ngoài ra còn có dự án đầu tư xây dựng công viên khoa học từ 5.000 tỉ đồng trở lên, dự án đầu tư xây dựng cảng biển hoặc cảng hàng không từ 10.000 tỉ đồng trở lên, dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị từ 30.000 tỉ đồng trở lên. Đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị lấn biển từ 100.000 tỉ đồng trở lên.

Đà Nẵng kỳ vọng thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược. Ảnh: TẤN VIỆT

Kỳ vọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược

Trao đổi với PV, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, nhấn mạnh Đà Nẵng có không gian phát triển rất rộng lớn sau khi sáp nhập với Quảng Nam. Do đó, cần có những chính sách vượt trội, tận dụng triệt để tiềm năng, dư địa phát triển để phát huy hết những không gian mới.

Theo bà Tâm, FTZ ở thời điểm năm 2024 khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 136 là bước ngoặt về mặt tư duy, tầm nhìn chiến lược. Đà Nẵng đã tiên phong đặt chân vào lĩnh vực chưa từng có ở Việt Nam với khát vọng rất lớn.

Tuy nhiên, với khung chính sách pháp luật khi đó, Nghị quyết 136 chỉ có thể dừng lại ở việc áp dụng những chính sách ưu việt nhất đã có trong khu công nghiệp, khu kinh tế… ở nước ta.

Yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới đặt ra cho Đà Nẵng là phải có khung chính sách mở rộng hơn về FTZ. Các chính sách này tương tự với Hải Phòng, TP.HCM nhưng có những điều khoản phù hợp với tính chất và tình hình địa phương. Từ đó, tạo sự cạnh tranh công bằng, sòng phẳng về thu hút đầu tư trong bối cảnh cả nước tập trung phát triển FTZ.

Ngoài ra, để phát triển đồng đều cả phía nam và phía bắc TP, bà Tâm khẳng định hạ tầng phải đi tắt đón đầu. TP xác định đường sắt đô thị là trục xương sống kết nối trung tâm TP – Hội An – Chu Lai. Bởi mục tiêu của Đà Nẵng là phát triển mạnh mẽ khu vực phía nam song hành cùng phía bắc TP, tạo ra hệ đòn gánh vững chắc “cõng” kinh tế TP đi lên.

“Được giao trọng trách đầu tàu kinh tế miền Trung, Đà Nẵng ý thức được mục tiêu phải khai thác được nguồn lực, tiềm năng hiện có của TP, đặc biệt là khu vực phía nam để phát triển TP mới mạnh mẽ hơn. Đó mới là mục tiêu sâu xa của nghị quyết lần này” - bà Tâm nói.

Phát biểu tại kỳ họp HĐND TP vừa diễn ra, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đánh giá nghị quyết lần này mang tầm chiến lược, tạo cơ sở chính trị, pháp lý rất quan trọng cho TP.

Nghị quyết mới thúc đẩy những cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế vào những mô hình rất mới áp dụng đối với Đà Nẵng.

“Khi có nghị quyết này, chúng ta rất kỳ vọng vào những cơ chế chính sách, phương thức thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Qua đó, thúc đẩy nhanh nhất các công trình, dự án mang tính động lực, trọng điểm, làm tiền đề thúc đẩy rất nhiều nội dung khác của TP trong thời gian tới” - ông Quang chia sẻ.