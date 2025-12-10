Đà Nẵng muốn đặt tên Chi Lăng cho sân bóng 20.000 chỗ ở Hòa Xuân 10/12/2025 14:41

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng đang diễn ra, UBND TP đã dự thảo nghị quyết của HĐND TP đưa ra lấy ý kiến về việc đặt tên một số đường và công trình công cộng trên địa bàn TP năm 2025.

Đáng chú ý, dự thảo đặt tên Chi Lăng cho sân bóng đá 20.000 chỗ ngồi, tổng diện tích hơn 54.000 m2 thuộc khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân, phường Hòa Xuân.

Sân bóng đá 20.000 chỗ ngồi tại khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân. Ảnh: TẤN VIỆT

Sân bóng đá này chưa được Đà Nẵng đặt tên, thường được gọi là sân Hòa Xuân theo cách gọi của người dân. Đây là đại bản doanh của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng sau khi dời khỏi sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu).

Sân Hòa Xuân có tổng vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng. Công trình hoàn thành vào tháng 8-2016, chính thức nghiệm thu, đưa vào sử dụng ngày 14-12-2016 để phục vụ V-League năm 2017.

Còn tại sân vận động Chi Lăng hiện hữu, ngày 19-10-2025, Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng đã có thông cáo báo chí liên quan việc xử lý quyền sử dụng đất Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

Cụ thể, THADS TP đang tổ chức thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn I), có nội dung:

Buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam tổng cộng tiền nợ gốc và lãi phát sinh là hơn 4.132 tỉ đồng. Ngoài ra còn có 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản đảm bảo thi hành án là khu phức hợp nói trên. THADS TP đã thi hành được số tiền án phí dân sự sơ thẩm là 408 triệu đồng và nợ gốc hơn 466 tỉ đồng. Số tiền nợ gốc còn lại phải thi hành là hơn 3.665 tỉ đồng và lãi phát sinh.

Sân vận động Chi Lăng hiện hữu sắp được đưa ra đấu giá. Ảnh: TẤN VIỆT

THADS TP thực hiện quy trình, thủ tục xử lý tài sản để bán đấu giá nguyên khối quyền sử dụng đất khu phức hợp này theo quy định pháp luật.

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, sau khi người trúng đấu giá nhận chuyển quyền, đất sẽ được điều chỉnh sang đất thương mại - dịch vụ, thời hạn 50 năm để phù hợp với quy hoạch.

Đối với việc bán đấu giá quyền sử dụng đất của 14 thửa đất tại đây, do trước đây khi cơ quan quản lý Nhà nước phân lô, tách thửa chưa xác định vị trí, ranh giới từng lô đất nên liên ngành thống nhất bán đấu giá nguyên khối của tất cả các lô đất.

Về việc triển khai dự án, người trúng đấu giá tài sản thi hành án có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật. Người mua tài sản phải tự chịu trách nhiệm về năng lực tài chính.