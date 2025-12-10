Cử tri Đà Nẵng muốn được diễn tập ứng phó với thiên tai 10/12/2025 11:20

(PLO)- Cử tri Đà Nẵng kiến nghị UBND TP lập kịch bản ứng phó chi tiết và diễn tập theo từng mức độ thiên tai.

Tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm 2025 HĐND TP Đà Nẵng diễn ra sáng 10-12, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, đã thông báo kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2025.

Theo ông Thanh, cử tri Đà Nẵng kiến nghị UBND TP quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ sửa chữa các công trình giao thông, kè chống sạt lở những khu vực trọng yếu, đông dân cư bị hư hại do các đợt thiên tai vừa qua.

Đồng thời, chỉ đạo khảo sát xây dựng các khu tái định cư miền núi và ven sông, ven biển để sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân. Cùng với đó phải mua sắm, trang bị phương tiện cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai cho địa phương để ứng cứu kịp thời ngay từ cơ sở khi các tình huống thiên tai phức tạp xảy ra.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đà Nẵng cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả công tác cảnh báo sớm, quy trình vận hành thủy điện và sự hỗ trợ của lực lượng cấp trên cho cấp dưới tương ứng với kịch bản thiên tai.

Từ đó, khẩn trương kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi truy trình vận hành thủy điện, tham vấn rộng rãi các tầng lớp nhân dân; nhất là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp để đảm bảo sát, đúng với thực tiễn.

Cử tri Đà Nẵng kiến nghị TP rà soát, cập nhật phương án phòng chống thiên tai theo từng địa bàn. Phải bảo đảm vận hành hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”, nhất là tại các khu vực ven biển, vùng trũng thấp ven sông và các tuyến đồi núi sạt lở.

Bên cạnh đó, phải xây dựng và vận hành bản đồ dự báo rủi ro thiên tai theo thời gian thực, tích hợp dữ liệu mưa, lũ, ngập lụt, gió mạnh và sạt lở để phục vụ cảnh báo sớm và chỉ đạo điều hành.

“Lập kịch bản ứng phó chi tiết và diễn tập theo từng mức độ thiên tai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ kết cấu hạ tầng và duy trì ổn định đời sống, sản xuất trên địa bàn” - cử tri Đà Nẵng kiến nghị.

TP cũng phải quan tâm đầu tư các dự án thoát nước đô thị theo hướng đồng bộ, tổng thể, khắc phục tình trạng ngập úng tại khu vực trung tâm và các điểm xung yếu.

Tập trung xử lý các nút thắt hạ tầng như hệ thống thu gom, tiêu thoát nước tại các trục đường chính, khơi thông dòng chảy tại các hồ điều hòa, kênh thoát nước, cửa xả.

Đặc biệt, phải có giải pháp chuyển đổi cây keo sang trồng cây gỗ lớn lâu năm tại những khu vực tập trung dân cư, cơ quan làm việc, đồi núi ven các tuyến đường giao thông để hạn chế nguyên nhân sạt lở.

Qua đó, hướng dần đến phục hồi rừng tự nhiên là rừng trồng trên địa bàn miền núi của TP. Người dân miền núi được tham gia chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn, đảm bảo thu nhập ổn định. Như vậy sẽ góp phần giảm thiểu tác hại của thiên tai và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.