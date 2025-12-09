Đà Nẵng muốn thưởng thêm tiền cho cán bộ làm xuất sắc nhiệm vụ 09/12/2025 14:09

Ngày 9-12, HĐND TP Đà Nẵng cho hay đã nhận được tờ trình của UBND TP quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức viên chức (CB-CCVC).

Việc chi thu nhập tăng thêm gắn với hiệu quả công việc của CB-CCVC.

Thu nhập tăng thêm được chi trả hàng quý trên cơ sở hiệu quả công việc của CB-CCVC tại cơ quan, đơn vị. Hiệu quả công việc được thể hiện thông qua kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng CB-CCVC theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đà Nẵng muốn thưởng thêm tiền cho cán bộ làm xuất sắc, làm tốt nhiệm vụ. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo dự thảo, việc chi thu nhập tăng thêm trên cơ sở hệ số tăng thu nhập và mức lương cơ bản của CB-CCVC. Mức hưởng tối thiểu đối với CB-CCVC được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên tối thiểu 1,5 triệu đồng/người/tháng; đối với CB-CCVC xếp loại hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu 500.000 đồng/người/tháng.

Đối với CB-CCVC kiêm nhiệm nhiều chức danh, chức vụ thì việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm chỉ tính ở vị trí việc làm có chức danh, chức vụ cao nhất.

Về phương án chi thu nhập tăng thêm từ năm 2026, CB-CCVC có kết quả xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,5 lần lương/người/tháng.

CB-CCVC xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,3 lần lương/người/tháng; xếp loại hoàn thành nhiệm vụ được hưởng hệ số tăng thu nhập 0,1 lần lương/người/tháng.

Từ năm 2027 trở đi, UBND TP trình HĐND TP quyết định hệ số chi thu nhập tăng thêm trong dự toán ngân sách hàng năm nhưng không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của CB-CCVC.

Dự kiến, tổng mức chi thu nhập tăng thêm cho năm 2026 là hơn 1.956 tỉ đồng, dự kiến cho cả giai đoạn 2026 - 2028 là hơn 7.614 tỉ đồng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc quy định mức hệ số tăng thu nhập chênh lệch 0,2 giữa CB-CCVC có xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ xuất phát từ ba mục tiêu.

Thứ nhất là gắn với hiệu quả công việc, không bình quân, cào bằng và đảm bảo kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ hai là tạo động lực làm việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của CB-CCVC trong thực thi công vụ. Qua đó tạo động lực cho CB-CCVC cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời ghi nhận xứng đáng đối với CB-CCVC được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm nổi trội những cá nhân thực sự xuất sắc, góp phần trọng dụng người tài.

Thứ ba là nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ của TP; tránh tình trạng cào bằng, hình thức, đối phó trong công tác xếp loại chất lượng cán bộ.

Tại phiên họp ngày 27-11, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất với nội dung về hệ số chi thu nhập tăng thêm nêu trên.

Kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm từ nguồn cải cách tiền lương tại các cơ quan, đơn vị và nguồn cải cách tiền lương tại ngân sách TP, ngân sách cấp xã.