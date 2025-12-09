Vụ ‘hố tử thần’ ở Đà Nẵng: Nhà thầu thi công nói gì? 09/12/2025 11:22

(PLO)- Nhà thầu thi công dự án Capital Square 3 tại Đà Nẵng nêu nguyên nhân tạo ra “hố tử thần” là do mưa lớn kéo dài, lượng nước mưa dồn về nhiều.

Ngày 9-12, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Tập đoàn Hòa Bình) đã có báo cáo về việc xử lý sự cố sụt lún tạo “hố tử thần” trên đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải (TP Đà Nẵng).

"Hố tử thần" xuất hiện nuốt chửng hai ô tô cạnh dự án Capital Square 3 do Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thi công. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo công ty này, nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài, lượng nước mưa dồn về nhiều khiến nước và cát từ cống chảy tràn vào phạm vi thi công của công trình Capital Square 3 do Tập đoàn Hòa Bình làm nhà thầu thi công.

Hậu quả là đoạn đường Nguyễn Công Trứ, khu vực giáp ranh với dự án bị sụt lún, tạo thành một hố lớn.

Quá trình khắc phục được triển khai ngay sau đó, đến chiều ngày 8-12 đã khôi phục lại hiện trạng cống thoát nước, nền đường, mặt đường hoàn thành 100%. Tuyến đường Nguyễn Công Trứ đã thông xe trở lại.

Đường Ngô Quyền cạnh dự án Capital Square 3 cũng xuất hiện các vết nứt lớn. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo cáo về nguyên nhân sự cố nói trên không hề đề cập đến hệ tường vây của công trình Capital Square 3 đã được Sở Xây dựng chỉ rõ.

Cụ thể, ngay trong tối 3-12 sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho hay công trình Capital Square 3 đang thi công phần ngầm. Hệ tường vây của công trình giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi mưa lớn, nước mưa kéo theo cát tại khu vực công trình lân cận vị trí tường vây bị hở chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa trên đường Nguyễn Công Trứ.

Nước từ cống thoát nước làm xói đất tại khu vực, gây sụt lún nền đường, hạ tầng kỹ thuật tại khu vực. Qua đó có thể thấy sự khác biệt trong cách báo cáo nguyên nhân sự cố của Tập đoàn Hòa Bình.

Tuyến đường nằm giữa dự án Capital Square 3 và một trung tâm thương mại cũng xuất hiện các vết nứt kéo dài. Ảnh: TẤN VIỆT

Bên cạnh đó, PV ghi nhận trên đường Ngô Quyền cạnh dự án cũng xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài hàng chục mét. Vỉa hè sát hàng rào dự án bị sụt lún, hàng trụ điện bị xô nghiêng vào phía trong dự án và phải được gia cố tạm thời.

Đặc biệt, tuyến đường nằm giữa dự án Capital Square 3 và một trung tâm thương mại cũng xuất hiện các vết nứt kéo dài. Khu vực này xe cộ lưu thông vào hầm giữ xe của trung tâm thương mại và lưu thông xuống đường Trần Hưng Đạo (ven sông Hàn) với lưu lượng rất lớn mỗi ngày, khiến nhiều người bất an.

Clip các vết nứt mặt đường giữa dự án Capital Square 3 và một trung tâm thương mại.

PV đã gửi hình ảnh các vết nứt xung quanh dự án Capital Square 3 đến ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải. Ông Thanh chỉ phản hồi ngắn gọn: “Bên công trình đang tiến hành kiểm tra tổng thể”.

PV đã đặt câu hỏi cho ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng về việc đơn vị có thường xuyên giám sát quá trình thi công của dự án Capital Square 3 không? Ông Nam cho hay, về giám sát thi công theo luật có đơn vị tư vấn giám sát của dự án.

“Cái này có luật định vai trò chức năng, chủ đầu tư làm gì, nhà thầu làm gì, nhà thầu tư vấn giám sát thì giám sát lại nhà thầu thi công thế nào, có luật định hết. Địa phương chủ yếu quản lý và trường hợp đột xuất kiểm tra các việc tuân thủ quy định pháp luật, còn về chi tiết cụ thể là các đơn vị nói trên đều có chức năng theo luật. Địa phương kiểm tra việc tuân thủ thi công theo quy hoạch, giấy phép”, ông Nam nói.