Đầu tư hàng ngàn tỉ đồng, vì sao trung tâm Đà Nẵng vẫn ngập? 10/12/2025 11:51

(PLO)- Đoàn giám sát của HĐND TP Đà Nẵng chỉ rõ nguyên nhân trung tâm đô thị này vẫn ngập dù đầu tư hàng ngàn tỉ đồng cho các dự án thoát nước.

Ngày 10-12, HĐND TP Đà Nẵng có báo cáo kết quả giám sát chuyên đề công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, triển khai các giải pháp chống ngập khu vực đô thị trung tâm TP Đà Nẵng cũ và trung tâm TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ.

Theo HĐND TP Đà Nẵng, từ năm 2023 đến nay, trung tâm TP Đà Nẵng cũ và trung tâm TP Tam Kỳ cũ được nghiên cứu đề xuất, triển khai thi công 36 dự án thoát nước, chống ngập.

Trong đó, trung tâm TP Đà Nẵng cũ có 25 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.800 tỉ đồng. Trung tâm TP Tam Kỳ cũ có 11 dự án với tổng mức đầu tư hơn 6.900 tỉ đồng.

Đầu tư hàng ngàn tỉ đồng, trung tâm TP Đà Nẵng vẫn ngập mỗi khi mưa lớn. Ảnh: TẤN VIỆT

Cùng với việc đôn đốc hoàn thành các dự án thoát nước dở dang, việc triển khai hoàn thành các dự án mới cũng phát huy hiệu quả rõ rệt, từng bước giảm thiểu ngập úng trên địa bàn TP. Một số điểm ngập xảy ra thường xuyên các năm trước đến nay đã cơ bản được khắc phục.

Dù đầu tư lớn, báo cáo cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác chống ngập lụt đô thị.

Về nguyên nhân khách quan, mặc dù có quá trình hình thành, phát triển lâu dài nhưng hệ thống thoát nước ở đô thị chỉ mới được đầu tư mạnh mẽ từ năm 1995 đến nay. Do đó hệ thống thoát nước vẫn còn nhiều bất cập, xuống cấp.

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, khó khăn trong công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch đảm bảo năng lực, yêu cầu.

Về nguyên nhân chủ quan, HĐND TP Đà Nẵng cho rằng năng lực của một số nhà thầu, kỹ sư trong công tác thiết kế, thi công, trách nhiệm quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án còn hạn chế.

Sự phối hợp giữa các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án có lúc thiếu chặt chẽ, chưa quyết liệt, chưa thật sự hiệu quả; đôi lúc còn xảy ra tình trạng đùn đẩy, không làm đúng trách nhiệm.

Quy trình thủ tục từ lúc thẩm định dự án đến triển khai thi công còn rườm rà, mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Trong quá trình thi công cải tạo hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường, một số đơn vị thi công không khơi thông, dọn dẹp xà bần, giá hạ sau khi hoàn thiện. Từ đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thoát nước của cống.

Trách nhiệm của các tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về các sở ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu, triển khai công tác quy hoạch thoát nước đô thị và một số chủ đầu tư, đơn vị tư vấn các dự án liên quan.

Đoàn giám sát đề nghị UBND TP cần thay đổi tư duy, cách làm, nghiên cứu xây dựng chiến lược ứng phó, chống ngập một cách tổng thể; đảm bảo tính bền vững, thích ứng với thời đại.