Lo mất nhà đầu tư, đại biểu HĐND Đà Nẵng kiến nghị không tăng giá đất 11/12/2025 13:07

(PLO)- Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng kiến nghị không tăng giá đất năm 2026 vì lợi bất cập hại, có thể đánh mất các nhà đầu tư chiến lược của TP.

Ngày 11-12, kỳ họp cuối năm HĐND TP Đà Nẵng tiếp tục diễn ra với phần thảo luận chung tại hội trường. Dự thảo nghị quyết về bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn TP Đà Nẵng cũ được nhiều đại biểu quan tâm.

Đại biểu Vũ Quang Hùng cho rằng tăng giá đất ở thời điểm này là lợi bất cập hại, có nguồn thu ngắn hạn từ đất nhưng hệ lụy đối với môi trường đầu tư là lâu dài, sâu rộng.

Đại biểu Vũ Quang Hùng. Ảnh: TẤN VIỆT

“Chúng ta có thể thu thêm một phần từ giá đất nhưng nếu đánh mất các nhà đầu tư chiến lược thì TP sẽ mất đi nhiều hơn, mất đi nguồn thu bền vững, mất đi động lực tăng trưởng và mất đi vị thế cạnh tranh trong khu vực”- ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, TP Đà Nẵng đang cần mở rộng quỹ đất để xây dựng khu thương mại tự do, nâng cấp các khu logistics, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển… Trong giai đoạn này rất cần chính sách đất đai ổn định, hỗ trợ doanh nghiệp thay vì tạo áp lực về chi phí đất đai.

Ông Hùng kiến nghị TP Đà Nẵng chưa tăng giá đất trong thời điểm này, đặc biệt đối với đất sản xuất. Đà Nẵng cần tập trung giữ ổn định chi phí đất đai để bảo vệ sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Đồng thời ưu tiên nâng chất lượng môi trường đầu tư thay vì nâng giá đất.

“Giữ được nhà đầu tư hôm nay là giữ được năng lực tăng trưởng của Đà Nẵng ngày mai”- ông Hùng nói

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Thắng Lợi cho rằng việc ban hành bảng giá đất năm 2026 là cần thiết vì theo Luật đất đai 2024 phải làm.

Tuy nhiên, TP Đà Nẵng cũ đã nhiều lần điều chỉnh bảng giá đất tăng khá cao, chỉ thua TP.HCM, Hà Nội. Năm 2024 khi Đà Nẵng ban hành bảng giá đất cũng đã có phản ứng của người dân, doanh nghiệp; đây là bài học cần quan tâm, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng hơn.

Đại biểu Trần Thắng Lợi. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Lợi, Đà Nẵng vẫn phải ban hành bảng giá đất năm 2026 vì sự cần thiết, nhưng giữ ổn định như mức giá hiện nay. UBND TP cần tiếp tục rà soát để có bảng giá đất hợp lý hơn, đảm bảo có đánh giá tác động các mặt đời sống xã hội, tác động đến người dân, doanh nghiệp.

Tại kỳ họp lần này, UBND TP Đà Nẵng có tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND TP quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Đà Nẵng cũ áp dụng từ năm 2026. Trong đó, UBND TP đưa ra hai phương án về giá đất, đề xuất lựa chọn phương án hai.

Theo phương án được đề xuất, giá đất tại 15 phường, xã thuộc TP Đà Nẵng cũ tăng mạnh. Nơi tăng cao nhất là xã Bà Nà, tăng hơn 50%. Xã Hòa Tiến và xã Hòa Vang có giá đất tăng hơn 49%. Các xã, phường khác có giá đất đề xuất tăng từ 2% đến gần 30%.