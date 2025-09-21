Giá căn hộ tại Đà Nẵng neo ở mức cao, thị trường đất nền nở hoa 21/09/2025 14:14

(PLO)- Thanh khoản thị trường đất nền tại Đà Nẵng tăng trưởng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Ngày 21-9, Tập đoàn DKRA đã có báo cáo về thị trường bất động sản Đà Nẵng tháng 8-2025.

Trong phân khúc căn hộ, nguồn cung sơ cấp duy trì xu hướng tăng 29% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn cung mới cũng ghi nhận tăng đáng kể với mức tăng 1,1 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Giá căn hộ tại Đà Nẵng neo ở mức cao. Ảnh: TẤN VIỆT

Sức cầu thị trường tiếp tục đà hồi phục khi lượng tiêu thụ tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Thanh khoản tập trung chủ yếu ở những dự án mới mở bán trong tháng, chiếm 87% tổng lượng tiêu thụ.

Phường Hòa Cường tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt thị trường khi đóng góp 39% tổng nguồn cung toàn TP. Còn phường An Hải lại là điểm sáng về thanh khoản khi đóng góp 58% tổng lượng tiêu thụ sơ cấp toàn TP.

Mặt bằng giá bán sơ cấp duy trì ổn định và vẫn neo ở mức cao; thấp nhất 25 triệu đồng/m2 với dự án tại phường Liên Chiểu, cao nhất 168,4 triệu đồng/m2 với dự án ở phường An Hải.

Ở thị trường thứ cấp, giá bán không có nhiều biến động so với tháng trước nhưng ghi nhận tăng trung bình khoảng 3-5% so với đầu năm 2025.

Trong khi đó, thị trường đất nền TP Đà Nẵng trong tháng 8-2025 đạt mức tăng trưởng tích cực ở cả nguồn cung (tăng 45%) và lượng tiêu thụ sơ cấp (tăng 21,6 lần) so với cùng kỳ năm 2024.

Sức cầu chung của thị trường cải thiện đáng kể, lượng tiêu thụ đạt khoảng 37% trên tổng cung sơ cấp. Thanh khoản thị trường bùng nổ và đạt mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay, tuy nhiên chỉ tập trung cục bộ ở nhóm sản phẩm mở bán mới trong tháng và có mức giá trung bình khoảng 51,5 triệu đồng/m2.

Phường Ngũ Hành Sơn trở thành tâm điểm thị trường khi chiếm 100% tỉ trọng nguồn cung mới, đồng thời đóng góp 98% tổng lượng tiêu thụ sơ cấp trong tháng nhờ vào sự xuất hiện của chủ đầu tư và dự án có quy mô lớn tại khu vực.

Mặt bằng giá sơ cấp tại khu vực ghi nhận mức tăng trung bình khoảng 3% so với tháng trước và tiếp tục neo cao trước tác động của các loại chi phí đầu vào và tình trạng liên tục khan hiếm nguồn cung mới trên thị trường.

Giá bán sơ cấp thấp nhất là 14,7 triệu đồng/m2, thuộc dự án ở phường Điện Bàn Đông; cao nhất là 150,5 triệu đồng/m2, thuộc dự án ở phường Ngũ Hành Sơn.

Ở thị trường thứ cấp, mức giá giao dịch tăng trung bình khoảng 4% so với tháng trước. Tuy nhiên, mức tăng tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý, hạ tầng đồng bộ, kết nối vùng thuận lợi.