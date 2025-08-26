Thực hư thông tin giá đất ở tại Đà Nẵng tăng gấp 10 lần 26/08/2025 09:28

(PLO)- Sở NN&MT Đà Nẵng bác thông tin cho rằng giá đất ở tại Đà Nẵng sau điều chỉnh cao gấp 10 lần.

Ngày 26-8, Sở NN&MT Đà Nẵng đã phản hồi ý kiến công dân về thông tin giá đất ở có nơi tăng gấp 10 lần, trên Cổng góp ý TP.

Cụ thể, một công dân cho hay, bảng giá đất nông nghiệp tại Đà Nẵng được điều chỉnh không đáng kể, vẫn thấp so với thị trường nhưng đất ở lại định giá có nơi tăng gấp 10 lần, dẫn đến phần khấu trừ đất nông nghiệp không đáng kể. "Khi người dân có nhu cầu chuyển đổi sang đất ở thì tiền sử dụng đất phải nộp tăng rất cao, vì phần đất nông nghiệp không định giá đúng” - trích ý kiến công dân.

Đà Nẵng bác thông tin giá đất ở sau điều chỉnh cao gấp 10 lần. Ảnh: TẤN VIỆT

Sở NN&MT Đà Nẵng cho hay, theo quy định tại khoản 1 điều 8 Nghị định 103/2024 của Chính phủ, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở phải nộp 100% số tiền chênh lệch giữa giá đất ở so với giá đất nông nghiệp.

Quá trình tham mưu, điều chỉnh giá đất tại Quyết định 45/2025 của UBND TP Đà Nẵng, Sở NN&MT khẳng định đã tuân thủ đúng các bước theo quy định pháp luật.

Về thông tin giá đất ở tăng gấp 10 lần, Sở NN&MT Đà Nẵng cho biết Quyết định 45/2025 của UBND TP đã điều chỉnh, bổ sung giá đất một số tuyến đường, khu vực tại bảng giá đất trên địa bàn TP.

Theo đó, giá đất ở tăng cao nhất là đường Mai Đăng Chơn (đoạn từ đường Trần Đại Nghĩa đến Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Ngũ Hành Sơn), từ 13,48 triệu đồng/m2 lên 34,5 triệu đồng/m2, tăng gấp 2,56 lần.

Riêng đối với giá đất các tuyến đường trong dự án Olalani tăng 4,89 lần. Tuy nhiên, dự án Olalani không có đất nông nghiệp nên không ảnh hưởng đến tiền sử dụng đất do chuyển mục đích sử dụng đất.

“Do đó, phản ánh của công dân về việc giá đất ở tăng gấp 10 lần là chưa chính xác” - Sở NN&MT Đà Nẵng khẳng định.

Về giá đất nông nghiệp tại Đà Nẵng, các phường tăng từ 98.000 đồng/m2 lên 200.000 đồng/m2 (tăng gấp 2,04 lần); các xã tăng từ 78.000 đồng/m2 lên 140.000 đồng/m2 (tăng gấp 1,8 lần).

Việc điều chỉnh giá đất nông nghiệp như trên đã được Sở NN&MT Đà Nẵng thực hiện dựa trên cơ sở khảo sát giá giao dịch thị trường và thu thập thông tin từ các nguồn giá đất bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.