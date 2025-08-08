Đà Nẵng mạnh tay chi 47 tỉ làm công viên trên đất kim cương ven biển 08/08/2025 12:39

(PLO)- Đà Nẵng đầu tư hơn 47 tỉ đồng để làm công viên công cộng trên diện tích đất kim cương ven biển bị thu hồi từ dự án Hòn Ngọc Á Châu.

Ngày 8-8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư công viên công cộng tại phường Ngũ Hành Sơn.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 47 tỉ đồng, thuộc nhóm C, từ nguồn vốn ngân sách TP, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2027.

Đà Nẵng đầu tư 47 tỉ đồng làm công viên trên đất kim cương ven biển bị thu hồi. Ảnh: TẤN VIỆT

Nội dung và quy mô đầu tư gồm các hạng mục như bãi đậu xe, vịnh dừng xe, đường dạo, sân nền, sân tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, khu dã ngoại, quảng trường biển và khu vực tổ chức sự kiện, cây xanh, cảnh quan, san nền, tường rào, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án....

Công viên này được làm trên diện tích đất được thống nhất thu hồi là 2,45ha ở phía nam dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu. Nhờ vị trí đất kim cương ven biển, giá đất theo thị trường tại khu vực này lên tới hàng trăm triệu đồng/m2.

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị TP Đà Nẵng, dự án công viên công cộng được UBND TP phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 năm 2018.

Qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án đã được Sở Tài chính TP Đà Nẵng thẩm định.

Tiến độ phê duyệt hồ sơ dự án là trong tháng 10-2025; phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở trong tháng 1-2026; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công công trình trong tháng 3-2026.