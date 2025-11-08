Đà Nẵng dự thảo bảng giá đất năm 2026, cao nhất gần 350 triệu đồng/m2 08/11/2025 07:50

(PLO)- Sở NN&MT Đà Nẵng dự thảo bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn TP Đà Nẵng (cũ), giá cao nhất gần 350 triệu đồng/m2.

Ngày 8-11, Sở NN&MT Đà Nẵng cho hay đã rà soát, nghiên cứu và xây dựng dự thảo Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn TP Đà Nẵng (cũ).

Đường Bạch Đằng có giá đất ở cao nhất TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Để hoàn thiện nội dung dự thảo và đảm bảo tính đồng bộ, sát thực tiễn trong toàn TP, Sở NN&MT đang lấy ý kiến về bảng giá đất này theo quy định.

Mọi ý kiến góp ý gửi về Sở NN&MT trước ngày 21-11 để có cơ sở tổng hợp báo cáo Hội đồng thẩm định bảng giá đất TP Đà Nẵng xem xét, thẩm định theo quy định.

Theo dự thảo, giá đất ở cao nhất vẫn thuộc về đường Bạch Đằng (ven sông Hàn, phường Hải Châu), với đoạn từ Lê Duẩn – Nguyễn Văn Linh gần 350 triệu đồng/m2.

Cũng trên đường Bạch Đằng, đoạn Nguyễn Du – Lê Duẩn giá đất hơn 327 triệu đồng/m2; đoạn Đống Đa – Nguyễn Du gần 255 triệu đồng/m2; đoạn 2 Tháng 9 – cầu Trần Thị Lý hơn 183 triệu đồng/m2.

Ở khu vực ven biển, đường Hoàng Sa đoạn Nguyễn Huy Chương – Nguyễn Phan Vinh có giá đất ở hơn 182 triệu đồng/m2; đoạn Nguyễn Phan Vinh – Lê Văn Lương hơn 162 triệu đồng/m2.

Giá đất ở thấp nhất thuộc tuyến đường Quốc lộ 1 (cũ), phường Hòa Xuân với 3,5 triệu đồng/m2.

Tính theo cấp phường, xã, giá đất ở tại phường Hải Châu tăng bình quân 5% so với bảng giá đất hiện hành. Các xã, phường khác tăng từ 7% đến hơn 82%.

Trong đó, xã Bà Nà có giá đất bình quân tăng cao nhất là 82,29%; xã Hòa Tiến tăng gần 80%; xã Hòa Vang tăng hơn 81%.