1 phường tại Đà Nẵng dọn gần 100 tấn rác đổ trộm trong 10 ngày 16/10/2025 13:56

(PLO)- Chỉ trong 10 ngày ra quân, lực lượng chức năng phường Sơn Trà (Đà Nẵng) đã dọn dẹp gần 100 tấn rác đổ trộm trên các tuyến đường, góc phố.

Ngày 16-10, UBND phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho hay, lực lượng chức năng của phường vừa ra quân, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp đổ rác sai quy định trên địa bàn.

Phường Sơn Trà dọn gần 100 tấn rác đổ trộm trên các tuyến đường, góc phố.

Theo UBND phường Sơn Trà, tình trạng đổ rác không đúng quy định đã ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, xanh sạch đẹp của phường nói riêng, TP Đà Nẵng nói chung.

Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền và áp dụng biện pháp xử phạt, tình trạng này vẫn diễn ra, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

Nhằm chấm dứt tình trạng trên, từ đầu tháng 10-2025, UBND phường Sơn Trà triển khai chiến dịch “mật phục” tại nhiều khu vực điểm nóng về rác thải tự phát.

Chỉ trong 10 ngày, lực lượng chức năng phường Sơn Trà phát hiện 17 trường hợp vi phạm, lập biên bản và xử lý chín trường hợp đổ rác thải, xà bần không đúng nơi quy định. Đồng thời, tịch thu các phương tiện và tang vật dùng để đổ thải trái phép.

Phường Sơn Trà cũng tổ chức hai đợt tổng dọn, thu gom rác tại 40 điểm. Qua đó đã dọn gần 100 tấn rác tồn lưu tại các lô đất trống, tuyến đường và góc phố. Phường Sơn Trà cũng kêu gọi người dân tuân thủ quy định về đổ rác, chấm dứt hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Nhiều người dân Phường Sơn Trà thiếu ý thức đổ rác bừa bãi. Ảnh: ST

Trao đổi với PLO trưa 16-10, ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho hay địa phương lập tổ công tác “tấn công” nạn đổ rác trộm từ đầu tháng 10 đến nay.

Tổ công tác này sẽ được triển khai xuyên suốt đến hết tháng 10, sau đó tùy tình hình thực tế xem xét tiếp tục triển khai hay không.

Theo ông Vui, các vụ việc vi phạm đã bị Công an phường Sơn Trà lập biên bản tạm giữ phương tiện chở rác đi đổ trộm.



Sau đó, căn cứ Nghị định 45/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phường sẽ ra quyết định xử phạt.