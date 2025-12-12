Đà Nẵng: Vừa ra quân trấn áp tội phạm, triệt phá ngay đường dây cá độ hơn 400 tỉ 12/12/2025 19:11

(PLO)- Vừa ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng quy mô hơn 400 tỉ đồng.

Tối 12-12, Công an TP Đà Nẵng cho hay Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Đường dây có quy mô hơn 400 tỉ đồng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn, hoạt động trên nhiều phường, xã do Hoàng Duy Ninh (24 tuổi, ngụ xã Chiên Đàn) và Phạm Ngọc Triêm (43 tuổi, ngụ phường Điện Bàn, cùng thuộc TP Đà Nẵng) điều hành.

Nhóm này sử dụng tài khoản Super từ người nước ngoài, chia tách thành nhiều tài khoản cấp thấp hơn để tổ chức cho các đầu mối và con bạc tham gia cá độ bóng đá qua trang Bong88.

Chín người bị bắt giữ. Ảnh: CA

Đáng chú ý, những người này đã nâng mức quy đổi từ 6.000 đồng lên 10.000 - 50.000 đồng/Yen cá độ nhằm thu lợi bất chính cao hơn. Đồng thời, liên tục thay đổi phương thức hoạt động, sử dụng “điểm trung chuyển”, công nghệ cao để che giấu dòng tiền, đối phó cơ quan chức năng.

Bước đầu, công an xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc của đường dây hơn 400 tỉ đồng. Riêng từ ngày 4-11 đến 9-12, số tiền giao dịch đã lên đến trên 80 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương đồng loạt bắt giữ Ninh, Triêm và bảy người khác có hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm chín điện thoại di động, hơn 2.000 trang tài liệu lịch sử cá độ, 161 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 1,5 tỉ đồng tiền cá độ và thu lợi bất chính trong tài khoản của các đối tượng.