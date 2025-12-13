Người dân cần lưu ý trường hợp sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1-7-2026 13/12/2025 13:40

(PLO)- Luật Căn cước sửa đổi nghiêm cấm việc yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ đã được tích hợp vào căn cước điện tử, ứng dụng định danh quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1-7-2026.

Trong đó, Luật Căn cước đã sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước, thu hồi thẻ căn cước, giá trị sử dụng của căn cước điện tử.

Bổ sung trường hợp cấm

Cụ thể, luật mới quy định ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) là ứng dụng trên thiết bị số để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử, phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, Luật cũng bổ sung thêm một hành vi bị nghiêm cấm. Theo đó, nghiêm cấm việc yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ đã được tích hợp vào căn cước điện tử, ứng dụng định danh quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp thông tin công dân cung cấp không thống nhất với thông tin đã được tích hợp hoặc pháp luật có quy định khác.

Từ 1-7-2026, nhiều quy định mới liên quan Luật Căn cước sửa đổi sẽ có hiệu lực. Ảnh: MINH HOÀNG

Về trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, Luật vừa được thông qua nêu rõ người có thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính, người bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được thì thực hiện cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ căn cước.

Giá trị sử dụng của căn cước điện tử

Về nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, Luật quy định cụ thể là cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, TP và Công an xã, phường, đặc khu. Hoặc tại cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định…

Cùng đó, Luật đã bổ sung, sửa đổi quy định về những trường hợp bị thu hồi thẻ căn cước. Theo đó, công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, sẽ bị thu hồi thẻ căn cước.

Như vậy, so với hiện hành, Luật lần này đã bổ sung thêm trường hợp thu hồi thẻ căn cước khi bị hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

Ngoài ra, Luật Căn cước sửa đổi đã bổ sung quy định về giá trị sử dụng của căn cước điện tử. Đó là khi người dân được cấp căn cước điện tử đã xuất trình căn cước điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử.

Trong báo cáo, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự luật trước khi thông qua, Chính phủ cho biết có ý kiến đề nghị làm rõ biện pháp, chế tài xử lý trong trường hợp công dân bị hủy bỏ quốc tịch Việt Nam nhưng không thực hiện việc nộp thẻ căn cước để thực việc hủy bỏ theo quy định.

Về nội dung này, theo Chính phủ, tiếp thu ý kiến, hiện nay Nghị định 70/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thu hồi thẻ căn cước.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Công an tiếp tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu Chính phủ bổ sung quy định cụ thể chế tài xử lý trong trường hợp công dân không thực hiện việc nộp thẻ căn cước để thực hiện hủy bỏ theo quy định.