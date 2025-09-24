Bộ Công an đề xuất nhiều nội dung mới liên quan thẻ căn cước 24/09/2025 06:25

(PLO)- Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử.

Tại Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Theo đó, Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long. Ảnh: QH

Không để làm mất đi lợi ích của căn cước điện tử

Liên quan đến Luật Căn cước, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho rằng cần thiết liệt kê cụ thể các cơ quan quản lý căn cước trong Công an nhân dân để thống nhất thực hiện. Nếu không kịp thời bổ sung quy định này thì sẽ không đảm bảo việc thống nhất thực hiện trên thực tế.

Theo đó, dự thảo luật đề xuất sửa khoản 10 Điều 3 luật hiện hành theo hướng cơ quan quản lý căn cước là cơ quan được Bộ Công an giao thực hiện nhiệm vụ quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử. Những cơ quan này gồm cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an, cơ quan quản lý căn cước của công an tỉnh, thành phố và công an xã, phường, đặc khu.

Dự thảo luật cũng bổ sung quy định người được cấp căn cước điện tử phải xuất trình căn cước điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử.

Cơ quan soạn thảo cho rằng luật hiện hành quy định về giá trị sử dụng của căn cước điện tử không quy định nội dung trường hợp người được cấp thẻ căn cước phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Vì vậy, cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp thẻ xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước.

Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử. Ảnh: MINH HOÀNG

Cũng có đề nghị trường hợp thông tin đã thay đổi so với thông tin trên thẻ căn cước, người được cấp thẻ phải cung cấp giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh các thông tin đã thay đổi.

Điều này dẫn đến việc nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân vẫn yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử.

Vì vậy, cần thiết bổ sung quy định không yêu cầu xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử. “Nếu không kịp thời bổ sung quy định này sẽ làm mất đi giá trị của việc tích hợp thông tin vào căn cước điện tử, khiến người dân không thấy lợi ích của sử dụng căn cước điện tử” – tờ trình Bộ Công an nêu rõ.

Người dân được thực hiện cấp đổi thẻ căn cước trực tuyến

Liên quan đến quy định về trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước (Điều 25), tờ trình Bộ Công an cũng đề xuất thay đổi theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Cụ thể, người có thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính, người bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được thì thực hiện cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước.

Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ căn cước.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới. Ảnh: QH

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết thường trực ủy ban nhất trí với các nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Căn cước. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cơ quan quản lý căn cước trong Công an nhân dân để bảo đảm linh hoạt trong việc phân công, điều hành công việc.

Cũng theo cơ quan thẩm tra, có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về tích hợp các trường thông tin trong căn cước điện tử trên cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, để tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch.

Chính phủ cũng đề xuất Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án 1 luật sửa 10 luật tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.