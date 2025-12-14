Bé gái 14 tuổi bị 2 thanh niên chuốc uống rượu say rồi xâm hại 14/12/2025 07:51

(PLO)- 2 thanh niên cùng 16 tuổi bị bắt tạm giam để điều tra sau khi rủ và chuốc cho bé gái 14 tuổi uống rượu say rồi thay nhau xâm hại.

Ngày 13-12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam bị can NCT (16 tuổi, trú tại thôn Trung Hải) và NHP (16 tuổi, trú tại thôn Diên Trường, cùng xã Khánh Cường) để điều tra liên quan đến vụ một bé gái 14 tuổi bị xâm hại.

Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt tạm giam hai bị can để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1-12, NCT và NHP cùng nhau rủ và cho cháu VLNT (14 tuổi, trú xã Khánh Cường) uống rượu say. Sau khi bé T. say, cả hai thanh niên thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đến ngày 2-12, người thân của cháu T. đã đến công an để tố giác hành vi của NCT và NHP.

Ngay sau khi nhận được tố giác về tội phạm, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an xã Khánh Cường và Viện KSND tỉnh tiến hành điều tra làm rõ hành vi, vai trò của hai thanh niên.

Sau khi xác định vi phạm, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam NCT và NHP để điều tra về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi phê chuẩn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.