Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông xâm hại bé gái 12 tuổi 18/11/2025 10:20

(PLO)- Sau thời gian kết bạn, nói chuyện trên mạng xã hội, Tuấn Anh và bé gái 12 tuổi ở Đồng Tháp nảy sinh tình cảm, có quan hệ tình dục. Tuấn Anh bị khởi tố về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngày 18-11, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, tháng 6-2025, thông qua mạng xã hội, Tuấn Anh kết bạn với cháu KM (12 tuổi, ngụ ở tỉnh Đồng Tháp). Sau thời gian trò chuyện Tuấn Anh và M nảy sinh quan hệ tình cảm yêu đương nam nữ.

Đến ngày 27-6, Tuấn Anh lái ô tô đến chở M đi chơi. Sau đó cả hai đến 1 khách sạn trên địa bàn phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp và nảy sinh quan hệ tình dục.

Nguyễn Tuấn Anh bị khởi tố vì hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ảnh: CA

Trên đường chở M về nhà, cả 2 tiếp tục quan hệ tình dục trên ô tô. Sự việc sau đó bị mẹ em M phát hiện và trình báo công an.

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.