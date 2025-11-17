Shipper bị nhóm đồng nghiệp vây đánh giữa đường ở TP.HCM 17/11/2025 15:59

(PLO)- Công an phường Cầu Kiệu, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh vụ một nam shipper bị nhóm người hành hung trên đường sau mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Ngày 17-11, Công an phường Cầu Kiệu, TP.HCM, phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, làm việc với nhiều người liên quan trong vụ ẩu đả giữa nhóm shipper trên đường phố.

Shipper bị nhóm đồng nghiệp vây đánh giữa đường ở TP.HCM. Ảnh: Cắt từ clip

Theo trình báo của anh TML (35 tuổi, ngụ phường Gia Định), khoảng 11 giờ ngày 14-11, anh L đang uống cà phê cùng anh ĐTT (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) tại khu vực gần cây xăng đường Hoa Sứ thì bị một nhóm người kéo đến đánh.

Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã can ngăn, sau đó nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Anh L cho biết một trong những người tham gia hành hung là P cũng là shipper. Trước đó, giữa L và P phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội. Một số người còn lại trong nhóm cũng mặc đồng phục tài xế giao hàng.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Kiệu đã xác minh và mời tám người liên quan đến trụ sở làm việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.