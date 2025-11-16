TP.HCM: Công an xác minh nhóm người ẩu đả trong quán nhậu 16/11/2025 13:11

(PLO)- Công an TP.HCM đang xác minh làm rõ nhóm người ẩu đả trong quán nhậu khiến ba người bị thương tại đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú.

Ngày 16-11, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang điều tra vụ ẩu đả xảy ra trước một quán nhậu trên đường Man Thiện khiến ba người bị thương.

Hàng trăm người dân hiếu kì đứng hai bên đường theo dõi vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 15-11, nhóm khách nhậu tại quán ốc đêm trên đường Man Thiện thì xảy ra mâu thuẫn, dùng ly, chén ném vào nhau và kéo ra ngoài tiếp tục đánh. Vụ việc khiến khoảng ba người bị thương.

Người dân chứng kiến cho biết lúc xảy ra ẩu đả, họ nghe tiếng la hét, ly vỡ. Hàng trăm người dân hiếu kì đứng hai bên đường theo dõi vụ việc.

Nhóm người ẩu đả trong một quán ăn trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp với các đơn vị liên quan mời nhóm người về trụ sở làm việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.