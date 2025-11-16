Bắt 4 người cướp xe, đánh người lang thang dưới gầm cầu Bình Lợi 16/11/2025 09:46

(PLO)- Công an TP.HCM đã bắt giữ bốn người liên quan vụ đánh người, cướp xe máy của một người đàn ông sống lang thang dưới gầm cầu Bình Lợi, thu giữ xe tang vật và ma túy.

Ngày 16-11, Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Văn Gai, Huỳnh Văn Lộc, Đậu Hoàng Huy và Nguyễn Trúc Phương Nhàn (tuổi từ 20 đến 37) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khuya 6-11, ông BVP (43 tuổi, sống lang thang) đến Công an phường Bình Lợi Trung trình báo việc bị một nhóm người hành hung và cướp tài sản dưới gầm cầu Bình Lợi.

Ông P khai bị lấy một xe Air Blade và ví tiền có một triệu đồng.

Công an bắt nhóm bốn người gây ra vụ cướp tài sản. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Lợi Trung phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) triển khai truy xét.

Đến trưa 8-11, lực lượng chức năng xác định nhóm nghi can và bắt giữ Gai, Lộc, Huy và Nhàn tại một địa điểm trên địa bàn phường Chợ Lớn.

Làm việc với cơ quan công an, cả bốn người khai nhận hành vi của mình. Công an đã thu giữ chiếc xe máy bị cướp và phát hiện thêm một túi nylon chứa tinh thể nghi ma túy Methamphetamine.

Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra.