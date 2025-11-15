Thông tin mới vụ người phụ nữ bị sát hại, cướp vàng ở xã Vĩnh Lộc 15/11/2025 16:30

(PLO)- Công an TP.HCM đang lấy lời khai Nguyễn Hữu Phúc để điều tra hành vi sát hại bà LHQ (63 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc) rồi cướp vàng.

Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Hữu Phúc (59 tuổi, tên thường gọi là ông Sáu, tạm trú xã Vĩnh Lộc) để làm rõ vụ án mạng rồi cướp vàng của nạn nhân xảy ra tại xã Vĩnh Lộc.

Cơ quan chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra. Ảnh: HT

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai sáng 14-11, bà LHQ (63 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc) sang tìm mình mượn gậy để đập con rắn trong vườn. Thấy hàng xóm đeo vàng, Phúc nảy sinh ý định chiếm đoạt, liền đi theo rồi dùng cây đánh khiến bà Q bất tỉnh. Sau đó, người này lấy dao đâm nạn nhân tử vong, mang vàng về nhà cất giấu.

Khoảng hai giờ sau, Phúc chạy xe máy mang theo con dao gây án đi vứt bỏ và tìm nơi tiêu thụ số vàng chiếm đoạt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang đấu tranh, làm rõ lời khai này.

Cơ quan chức năng kiểm tra các địa điểm liên quan truy bắt đối tượng gây án. Ảnh: HT

Trên đường đi, Phúc ghé thăm một người quen bị tai nạn. Khi đang di chuyển, Phúc nhận được điện thoại của con trai yêu cầu về nhà. Về tới nơi, Phúc bị cảnh sát khống chế và bắt giữ.

Trước đó, sáng cùng ngày, chị LNH (35 tuổi, con gái bà Q) gọi về nhà nhưng không liên lạc được với mẹ. Đến khoảng 16 giờ 30, chị H về nhà, không thấy bà Q nên đi tìm và phát hiện mẹ tử vong tại bãi đất trống sau nhà, trên đầu có vết thương. Gia đình kiểm tra và phát hiện bà Q mất chiếc lắc tay và đôi bông tai bằng vàng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Vĩnh Lộc truy xét, bắt giữ Phúc. Người này từng ba lần đi tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ và toàn bộ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định.