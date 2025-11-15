1 phụ nữ 63 tuổi nghi bị hàng xóm ở xã Vĩnh Lộc sát hại, lấy vàng 15/11/2025 08:05

(PLO)- Người phụ nữ 63 tuổi, ngụ ấp 32, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM tử vong ngoài vườn nhà với nhiều dấu vết nghi bị sát hại. Nạn nhân bị mất vòng vàng và khuyên tai.

Ngày 15-11, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý vụ án mạng xảy ra tại ấp 32.

Nạn nhân là bà LHQ (63 tuổi), ngụ tại ấp 32, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM.

Công an phong tỏa hiện trường phục vụ khám nghiệm, điều tra. Ảnh: HT

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng 14-11, con gái nạn nhân là chị LNH (35 tuổi) gọi điện về nhà dặn các con nhờ bà ngoại trả tiền cho người giao hàng nhưng hai cháu nói không rõ bà đi đâu. Nghi bất thường, chị H về nhà kiểm tra thì tá hỏa phát hiện mẹ mình tử vong ngoài vườn.

Theo lời chị H, bà Q được phát hiện nằm ngã, vùng gáy bị đa chấn thương, mặt bị che bằng miếng bạt màu xanh. Kiểm tra tài sản, gia đình xác định bà Q bị mất một vòng vàng và đôi khuyên tai trị giá gần 30 triệu đồng; tiền mặt chưa rõ có bị mất hay không.

Ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm và đang lấy lời khai, làm rõ. Ảnh: HT

Trích xuất camera, chị H thấy mẹ mình đi ra sau vườn lúc 9 giờ, ngay sau đó là ông S (hơn 60 tuổi là hàng xóm) cũng đi theo ra khu vực này, rồi hình ảnh khuất tầm nhìn.

Nhận tin báo, Công an và Viện kiểm sát đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập dấu vết. Đến tối cùng ngày, khu vực xung quanh căn nhà vẫn được phong tỏa hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm được xác định là người hàng xóm. Công an hiện đang lấy lời khai với người này để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.