Bị con riêng của cha chồng tấn công nghi do mâu thuẫn đất đai 14/11/2025 16:13

(PLO)- Công an xã Bà Điểm, TP.HCM đang điều tra việc một phụ nữ 68 tuổi bị người thân trong gia đình dùng dao tấn công khi đang đi tập thể dục trong hẻm gần nhà, nguyên nhân nghi do mâu thuẫn đất đai.

Ngày 14-11, Công an xã Bà Điểm, TP.HCM lập hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ bà NTKKh (68 tuổi, ngụ ấp 53) bị tấn công gây thương tích.

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể. Ảnh: HT

Theo gia đình nạn nhân, khoảng 18 giờ ngày 11-11, bà Kh đi tập thể dục trong hẻm gần nhà thì bị bà P (48 tuổi, con riêng của cha chồng) dùng dao tấn công. Người dân kịp thời chạy đến can ngăn, giúp bà Kh thoát thân và được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Bác sĩ đã khâu nhiều vết thương ở lưng, cánh tay và lòng bàn tay, đồng thời theo dõi vì nạn nhân còn choáng váng, buồn nôn và chóng mặt.

Gia đình cho biết bác sĩ chẩn đoán bà Kh bị đứt gân tay, vết thương sâu và có nguy cơ liệt nếu không cấp cứu kịp thời. Gia đình đã đề nghị bệnh viện xác định tỉ lệ thương tật và gửi đơn đến cơ quan công an.

Cũng theo người nhà, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn đất đai giữa hai bên.

Hiện công an đã làm việc với những người liên quan, lấy lời khai nạn nhân tại bệnh viện và trích xuất camera xung quanh hiện trường để phục vụ điều tra.