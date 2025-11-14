Xã Vĩnh Lộc: Phát hiện người phụ nữ hơn 60 tuổi tử vong bất thường tại nơi ở 14/11/2025 23:26

(PLO)- Người dân phát hiện một phụ nữ hơn 60 tuổi tử vong trong căn nhà ở ấp 32, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM. Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra.

Ngày 14-11, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường tại nơi ở.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ hơn 60 tuổi nằm bất động trong căn nhà ở ấp 32, xã Vĩnh Lộc. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà không có ai khác.

Thi thể người phụ nữ sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: HT

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Lộc cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Đến hơn 22 giờ 30 ngày 14-11, khu vực quanh căn nhà vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ điều tra. Công an đang lấy lời khai những người liên quan, xác minh các tình tiết. Danh tính và nguyên nhân tử vong của nạn nhân hiện chưa được công bố.