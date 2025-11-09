Cảnh sát dùng flycam truy bắt kẻ dùng súng nhựa cướp khoảng 100 triệu ở Chợ Bình Điền 09/11/2025 18:00

Ngày 9-11, Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Trần Minh Tân (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cướp tài sản. Đây là nghi can đã dùng súng nhựa, mang theo dao, xông vào sạp hàng ở Chợ Bình Điền cướp khoảng 100 triệu đồng rồi bỏ chạy vào khu vực lau sậy.

Hàng chục trinh sát hình sự vây bắt cướp

Trước đó, sáng 27-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) nhận tin báo có vụ cướp xảy ra tại Chợ Bình Điền, thuộc phường Bình Đông. Đối tượng đã dùng súng nhựa, mang theo dao, xông vào sạp hàng ở Chợ Bình Điền cướp khoảng 100 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Chỉ ít phút sau, khoảng 40 cán bộ chiến sĩ Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2) PC02 phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã có mặt tại hiện trường vây bắt nghi phạm.

Hàng chục trinh sát hình sự phối hợp cảnh sát cơ động đã rà soát, chốt chặn, huy động flycam quần thảo khu vực lau sậy rộng hàng héc-ta để truy tìm nghi phạm.

Nhờ sự phối hợp xuất sắc của các đơn vị Công an TP.HCM, Tân đã bị bắt giữ sau thời gian ngắn lẩn trốn.

Lực lượng cảnh sát cơ động truy bắt nghi can cướp 100 triệu đồng lẩn trốn ở bãi lau sậy gần chợ Bình Điền. Ảnh: CA

3 flycam cũng được huy động tìm kiếm nghi phạm ở bãi đất rộng khoảng 4 héc-ta. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, Tân đi bộ vào khu nhà lồng Chợ Bình Điền, đóng giả khách hàng mua hải sản. Khi thấy một tiểu thương để nhiều tiền trong giỏ, người này nảy sinh lòng tham, nhanh tay giật lấy túi chứa khoảng 100 triệu đồng rồi lên xe tìm cách tháo chạy ra khỏi chợ.

Nạn nhân tri hô khiến nhiều người dân đuổi theo. Thấy bị truy đuổi, Tân bỏ xe chạy bộ, băng qua bãi đất trống cách chợ vài trăm mét. Trong lúc tháo chạy, người này dùng dao và súng nhựa đe dọa nhưng bị té ngã, quá trình này Tân làm rơi khẩu súng nhựa và vứt bỏ lại số tiền vừa cướp được.

Người dân đuổi theo nhưng không dám tiếp cận vì không biết súng kẻ cướp mang theo chỉ là súng nhựa. Trong khi đó, bãi đất nơi Tân lẩn trốn rộng khoảng 4 héc-ta, cỏ lau, mọc quá đầu người, hoang hóa lâu năm, địa hình phức tạp, nhiều bụi cây khiến việc truy tìm trong đêm gặp rất nhiều khó khăn.

Lực lượng trinh sát gặp không ít khó khăn vì khu vực cỏ lau rậm rạp, cao quá đầu người. Ảnh: CA

Ngay lập tức, Công an phường Bình Đông cùng các đơn vị liên quan chốt chặn tất cả lối ra, thiết lập vòng kiểm soát, chờ lực lượng đặc nhiệm của PC02 tăng cường. Thời điểm này, trời vẫn tối, tầm nhìn hạn chế nhưng các tổ công tác không rời vị trí.

3 flycam xác định vị trí nghi phạm

Trong lúc rà soát nhiều khu vực nhưng chưa phát hiện nghi phạm, Trung đoàn Cảnh sát cơ động cũng được điều phối thêm. Công an TP.HCM cũng huy động các thiết bị kỹ thuật. Ba flycam được triển khai, liên tục quần thảo trên bãi đất rộng để tìm dấu hiệu chuyển động. Bên dưới, các tổ trinh sát hình sự chia thành nhiều mũi, phối hợp và chờ tín hiệu từ bộ phận kỹ thuật.

Lực lượng chốt chặn, vây bắt nghi phạm. Ảnh: HT

Lúc này, Tân khi thấy flycam xuất hiện đã tìm cách thu mình sâu hơn vào những bụi lau rậm rạp, nằm thấp để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, camera ghi nhận chuyển động bất thường trong khu vực rộng khoảng 50 mét vuông. Ngay lập tức, tổ kỹ thuật xác định vị trí và thông báo cho lực lượng trinh sát tiếp cận.

Theo một trinh sát tham gia phá án, lực lượng hình sự lập tức tiếp cận mục tiêu với phương án an toàn cao nhất vì trước đó có thông tin nghi phạm mang theo súng, dao.

Khi đến đúng vị trí, trinh sát nhanh chóng khống chế, bắt giữ Tân, người này không phản kháng. Tân khai đã làm rơi cả súng nhựa lẫn dao trong quá trình bỏ chạy.

Tân nhanh chóng bị công an bắt. Ảnh: CA

Theo cảnh sát, số tiền 100 triệu đồng bị rơi đã được người dân nhặt lại và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Theo lời một trinh sát trực tiếp tham gia truy bắt, ngay khi bị khống chế, Tân tỏ ra hối hận và khai do nợ nần nên liều lĩnh. Tối hôm trước, người này chạy xe từ Long An lên TP.HCM, sau đó vào Chợ Bình Điền dò xét để tìm tiểu thương sơ hở. Khi gây án, Tân còn tháo biển số xe bỏ vào túi nylon nhằm tránh bị nhận dạng.

Nhờ triển khai nhanh, đồng bộ, kết hợp công nghệ và nghiệp vụ, từ khi triển khai lực lượng hình sự đặc nhiệm đến khi bắt giữ nghi phạm chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút.

Sau khi bắt giữ, Tân được bàn giao cho Công an phường Bình Đông tiếp tục lấy lời khai, hoàn tất thủ tục xử lý.

Chợ Bình Điền từng xuất hiện các vụ cướp tài sản táo tợn, nhưng đều được Công an TP.HCM kịp thời xử lý. Như ngày 29-4-2020, Công an quận 8 (cũ) bắt giữ Triệu Thái Trung (21 tuổi, quê Long An) và Nguyễn Thanh Hùng (21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để làm rõ hành vi cướp tài sản.

Hai thanh niên này đã theo dõi hoạt động của một nữ tiểu thương đeo giỏ xách chứa lượng tiền lớn khi di chuyển từ nhà lồng chợ ra đường Quản Trọng Linh. Trung bất ngờ áp sát từ phía sau, giật giỏ xách và dùng súng bắn điện chích vào vai nạn nhân.

Tuy nhiên, người phụ nữ chống cự, tri hô khiến Trung và Hùng không thể tẩu thoát. Cả hai bị lực lượng công an phối hợp bảo vệ chợ và người dân khống chế ngay sau đó.

Vụ việc cho thấy khu vực chợ đầu mối buôn bán sầm uất luôn tiềm ẩn nguy cơ tội phạm lợi dụng sơ hở của tiểu thương. Vì vậy, các đơn vị công an thời gian qua đẩy mạnh tuần tra, tăng cường lực lượng, bố trí nhiều tổ công tác xuyên đêm để giữ an ninh trật tự, giữ bình yên cho cuộc sống người dân.