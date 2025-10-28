Kẻ cướp 100 triệu đồng ở chợ Bình Điền bằng súng nhựa bị bắt 28/10/2025 15:56

(PLO)- Công an TP.HCM đã nhanh chóng bắt giữ Trần Minh Tân (35 tuổi, ngụ Đồng Tháp) sau khi người này dùng súng nhựa cướp 100 triệu đồng của tiểu thương tại chợ Bình Điền.

Ngày 28-10, Công an TP.HCM cho biết, sáng sớm 27-10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Bình Đông (TP.HCM) truy xét, khống chế thành công Trần Minh Tân, người thực hiện vụ cướp tài sản táo tợn ở chợ Bình Điền.

Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, Tân giả vờ vào một sạp hàng tại chợ để mua hàng rồi bất ngờ giật túi tiền bên trong có khoảng 100 triệu đồng của chủ sạp.

Khi chủ sạp tri hô và truy đuổi, Tân rút ra một vật giống súng để đe dọa, khiến nhiều người hoảng sợ. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của người dân, Tân phải vứt lại túi tiền và bỏ chạy vào khu đất trống gần đó.

Tân nhanh chóng bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông đã triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa khu vực, tổ chức truy bắt.

Đến khoảng 9 giờ 20 phút, Tân bị bắt giữ tại bãi đất trống cạnh chợ Bình Điền.

Cảnh sát truy bắt Tân tại khu vực đất trống gần chợ Bình Điền. Ảnh: CA

Kiểm tra tại chỗ, công an thu giữ một xe mô tô, một khẩu súng nhựa và một con dao.

Làm việc với cơ quan điều tra, Tân khai do thiếu tiền tiêu xài nên mang dao và súng giả từ nhà lên chợ Bình Điền, tìm người sơ hở để cướp.

Công an TP.HCM nhanh chóng triển khai lực lượng bắt được Tân. Ảnh: CA

Hiện Công an phường Bình Đông đã tiếp nhận hồ sơ, người và tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.