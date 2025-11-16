Công an TP.HCM: Siết quản lý điểm kinh doanh vật nuôi, xử nghiêm tội phạm trộm chó mèo 16/11/2025 08:17

Công an TP.HCM vừa yêu cầu công an các địa phương về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, quản lý và ký cam kết tại toàn bộ các điểm kinh doanh liên quan đến chó, mèo, chim cảnh, cơ sở giết mổ và buôn bán thịt chó mèo.

Việc ký cam kết nhằm ngăn chặn tình trạng thu mua vật nuôi không rõ nguồn gốc, nghi do trộm cắp mà có; đồng thời làm cơ sở xử lý nghiêm những trường hợp cố tình tiếp tay cho tiêu thụ thịt, vật nuôi không đảm bảo nguồn gốc.

Trinh sát Đội Hình sự Đặc nhiệm (PC02) triệt xóa điểm mua bán mèo trên đường Võ Văn Kiệt. Ảnh: NT

Trước đó, ngày 10-10, Công an TP.HCM có Công văn 1561 yêu cầu tăng cường nắm tình hình và tổ chức ký cam kết không thu mua vật nuôi nghi do trộm cắp. Công văn cũng yêu cầu công an các địa phương phải chấn chỉnh quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến trộm chó mèo, chim cảnh; tuyệt đối không được bỏ lọt tin báo hoặc xử lý qua loa, hình thức.

Theo chỉ đạo, mọi vụ việc trộm cắp vật nuôi, thú cưng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời các cơ sở kinh doanh chó, mèo, chim cảnh và cơ sở giết mổ, buôn bán thịt chó mèo phải ký cam kết mua bán vật nuôi đúng nguồn gốc, không mua bán vật nuôi nghi bị đánh bẫy hoặc trộm cắp.

Công an TP.HCM cũng bắt, khởi tố nhiều người liên quan đến việc trộm chó và tiêu thụ chó trộm. Ảnh: NT

Công an các địa bàn đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, quán triệt chỉ đạo. Trong đó, 103 trên 168 đơn vị thực hiện bằng văn bản, 65 đơn vị triển khai tại các buổi giao ban để nhắc nhở trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng ngừa tội phạm trộm chó mèo.

Tính đến ngày 29-10, lực lượng công an đã tổ chức ký cam kết tại 361 điểm thu mua, kinh doanh chó mèo, buôn bán thịt chó mèo và các cơ sở kinh doanh chim cảnh. Song song đó, công an các đơn vị tăng cường kiểm tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo Công an TP.HCM, đã có năm vụ án hình sự được khởi tố liên quan đến trộm cắp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM tiếp tục xử lý nghiêm với loại tội phạm trộm cắp, tiêu thụ chó mèo trên toàn địa bàn. Ảnh: NT

Trong đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) xử lý bốn vụ trộm chó mèo, gồm hai vụ tại phường Trung Mỹ Tây, một vụ tại phường Cầu Ông Lãnh và một vụ tại phường Tân Sơn Nhì. Vụ còn lại là trộm chim cảnh do Công an phường Tân Hưng thụ lý. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã xử lý hành chính ba vụ liên quan đến mua bán chó mèo không rõ nguồn gốc.

Công an TP.HCM nhấn mạnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, bảo đảm 100% cơ sở kinh doanh vật nuôi, giết mổ và buôn bán thịt chó mèo thực hiện ký cam kết đúng quy định; tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp vật nuôi, tiêu thụ thịt chó mèo không rõ nguồn gốc hoặc nghi do trộm cắp mà có.

Việc siết chặt quản lý các điểm kinh doanh này được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh nhiều địa bàn ghi nhận các vụ trộm chó mèo, gây bức xúc trong dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị duy trì công tác tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động báo tin, phối hợp với lực lượng chức năng nhằm phòng ngừa, kéo giảm loại tội phạm này trên toàn TP.