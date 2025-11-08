Tạm giữ người đàn ông xâm hại 2 cháu bé hàng xóm 08/11/2025 12:38

(PLO)- Thấy cháu H ngồi xem ti vi một mình, Phúc đến gần ôm và dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa sẽ cho tiền nếu cháu bé cho quan hệ.

Ngày 8/-1, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phúc (41 tuổi, ngụ xã Châu Phú) để tiếp tục điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Văn Phúc tại cơ quan Công an.

Thông tin ban đầu, tối 4-11, sau khi đi nhậu về, Phúc thấy bé NTKH (11 tuổi, hàng xóm ở gần nhà), đang ngồi xem ti vi trong nhà Phúc một mình.

Thấy vậy, Phúc nảy sinh ý định quan hệ tình dục với bé H, nên đến gần ôm và dùng lời lẽ ngon ngọt, hứa sẽ cho tiền nếu cháu H cho Phúc quan hệ.

Thấy cháu bé không chống cự, Phúc đã thực hiện hành vi đồi bại; rồi cho bé H 200.000 đồng, sau đó cháu H đi về nhà.

Tuy nhiên, toàn bộ hành vi đồi bại của Phúc đã được một cháu gái sống cùng nhà quay lại và trình báo Công an.

Làm việc với Công an, Phúc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mở rộng điều tra, Phúc còn khai nhận, trước đó, Phúc còn thực hiện hành vi quan hệ với một bé gái tên N (13 tuổi) ở cùng xóm.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ.