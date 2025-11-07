Công an tỉnh An Giang đến TP Huế tặng quà hỗ trợ bà con vùng bão lũ 07/11/2025 11:34

(PLO)- Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các nhà hảo tâm đã trực tiếp đến TP Huế trao quà hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ.

Trong hai ngày 6-11 và 7-11, đoàn công tác của Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các nhà hảo tâm đến TP Huế trao quà hỗ trợ người dân vùng bão lũ.

Cụ thể, đoàn đã đến các xã Phú Lộc, Phú Hòa, Hoá Châu để trao 1.000 suất quà gồm các nhu yếu phẩm, như: gạo, mì gói, sữa, nước tương, thuốc tây… Cạnh đó, trao 1.000 phần tiền mặt mỗi phần 500.000 đồng, hỗ trợ cho người dân khó khăn.

Công an An Giang đến TP Huế tặng quà hỗ trợ bà con vùng bão lũ Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các nhà hảo tâm đã trực tiếp đến TP Huế tận tay trao quà hỗ trợ cho bà con khó khăn. Ảnh: VĂN VŨ

Đây là số tiền và hàng hóa nằm trong chương trình “Đồng hành cùng người dân, người lao động, thanh thiếu niên vùng bão lũ” do Công an tỉnh An Giang phối hợp với các nhà hảo tâm thực hiện. Chuyến hàng hóa cứu trợ xuất phát từ An Giang ngày 1-11, nhằm hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.

Theo đó, Công an tỉnh đã huy động xe tải 45 tấn để vận chuyển hàng hóa cứu trợ, gồm: 15 tấn gạo, 4.500 thùng mì gói và thực phẩm đóng hộp, 10.000 quyển tập cho học sinh, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác do các nhà hảo tâm đóng góp. Tổng trị giá ước tính khoảng một tỉ đồng, trong đó có 500 triệu đồng tiền mặt.

Chuyến hàng hóa cứu trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện tình cảm sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái và tấm lòng “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an tỉnh An Giang đối với người dân miền Trung ruột thịt. Qua đó, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.