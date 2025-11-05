Công an An Giang huy động hơn 300 cán bộ đảm bảo an ninh trật tự Ngày hội của đồng bào Khmer 05/11/2025 18:36

(PLO)- Công an xã Gò Quao đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang thành lập 17 tổ, với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội.

Ngày 5-11, Công an tỉnh An Giang cho biết đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer.

Cụ thể, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII năm 2025 diễn ra từ ngày 4-11 đến ngày 6-11 với nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút nhiều người tham dự. Để giữ gìn an ninh trật tự, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an xã Gò Quao phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, cùng các lực lượng khác liên tục tuần tra nơi diễn ra các hoạt động của Ngày hội, để phòng ngừa kẻ gian lợi dụng chỗ đông người móc túi, cướp giật tài sản, gây mất trật tự công cộng… Ảnh: TẤN AN

Theo Thượng tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an xã Gò Quao, Công an xã đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh thành lập 17 tổ, huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 trong suốt thời gian diễn ra Ngày hội.

Qua đó, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại của phần tử xấu; hay việc lợi dụng tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến Ngày hội.

Cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cũng tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại các gian hàng kinh doanh những mặt hàng dễ cháy. Đồng thời, nhắc nhở, tuyên truyền và hướng dẫn các chủ kinh doanh thực hiện tốt công tác PCCC phòng ngừa khi có sự cố xảy ra.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, cùng các lực lượng khác liên tục tuần tra nơi diễn ra các hoạt động của Ngày hội, để phòng ngừa kẻ gian lợi dụng chỗ đông người móc túi, cướp giật tài sản, gây mất trật tự công cộng…

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tổ chức luôn ứng trực 24/24 để điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông…, nhất là trên trục đường chính dẫn vào bên trong khu vực Ngày hội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai điều tiết trên sông Cái Lớn tại Giải đua ghe Ngo (ảnh trái) và tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên trục đường chính dẫn vào khu vực Ngày hội (ảnh phải). Ảnh: TẤN AN

Tại Giải đua ghe Ngo trên sông Cái Lớn, một trong những hoạt động đặc sắc được sự quan tâm đông đảo của người dân An Giang nói chung và đồng bào Khmer nói riêng, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thuỷ cũng đã triển khai điều tiết trên sông Cái Lớn. Đồng thời, ngăn chặn các phương tiện thủy, tạo luồng thông thoáng, đảm bảo an toàn cho hoạt động đua ghe Ngo.