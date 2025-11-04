An Giang: Công an ngăn chặn nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên chuẩn bị đua xe 04/11/2025 16:14

(PLO)- Bước đầu, Công an xác định nhóm thanh thiếu niên có địa chỉ cư trú tại TP Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, An Giang đang tụ tập chuẩn bị đua xe thì bị phát hiện, ngăn chặn.

Ngày 4-11, Công an xã Hội An, tỉnh An Giang, cho biết đơn vị phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe.

Công an xã Hội An đã bàn giao vụ việc Phòng CSGT Công an tỉnh thụ lý, xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, tối 3-11, trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã, Công an xã Hội An phát hiện một nhóm khoảng 20 thanh thiếu đang tụ tập tại khu vực cầu Đề Lăng trên tỉnh lộ 944.

Công an xã Hội An vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe.

Phát hiện nhóm này có dấu hiệu đang chuẩn bị đua xe, tổ công tác đã tổ chức bao vây, khống chế và mời 14 thanh thiếu niên về trụ sở làm việc.

Công an cũng tạm giữ tám xe mô tô và hai xe máy điện, tất cả 10 phương tiện này đều đã được độ chế, nâng công suất máy.

Qua làm việc bước đầu, công an xác định nhóm thanh thiếu niên này có địa chỉ cư trú tại TP Cần Thơ và các tỉnh Đồng Tháp, An Giang; độ tuổi từ 14 đến 16.

Làm việc với Công an, các thanh thiếu niên thừa nhận đã liên hệ nhau tụ tập và chuẩn bị đua xe ở khu vực trên nhưng khi đang chuẩn bị đua thì bị lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn.