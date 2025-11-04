Bắt tạm giam thanh niên cướp giật điện thoại của bé 9 tuổi 04/11/2025 14:24

(PLO)- Thấy cháu L đang ngồi chơi game trên lề đường, bị can Nhớ đã chở T áp sát để T giật điện thoại của cháu L, rồi tăng ga tẩu thoát.

Ngày, 4-11, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Cao Văn Nhớ (16 tuổi, ngụ xã Nhơn Hội) để điều tra tội cướp giật tài sản (điện thoại).

Thông tin ban đầu, tối 31-8, Nhớ điều khiển xe mô tô BKS 53P7-99XX chở theo NPT (12 tuổi). Khi đến đến khu vực ấp Đồng Ky, xã Nhơn Hội thì phát hiện bé PYL (9 tuổi) đang chơi game trên điện thoại di động trên lề đường.

Bị can Cao Văn Nhớ bị bắt tạm giam để điều tra tội cướp giật tài sản.

Thấy vậy, Nhớ và T đã nảy sinh ý định lấy điện thoại của cháu L để bán lấy tiền tiêu xài. Từ đó, Nhớ đã chở T áp sát, để T giật điện thoại của cháu L rồi tăng ga tẩu thoát.

Gia đình của cháu L ngay sau đó đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an xã Nhơn Hội nhanh chóng đến hiện trường xác minh, điều tra vụ việc. Qua trích xuất camera an ninh và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định Nhớ và T đã gây ra vụ cướp giật điện thoại trên, nên mời cả hai đến lên trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nhớ và T quanh co chối tội, nhưng với những chứng cứ mà cơ quan Công an thu thập được, cả Nhớ và T đã thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại của cháu L.

Theo Công an, do T do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Cơ quan điều tra đã bàn giao hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định.