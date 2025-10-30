Cháu dâu trộm 500 triệu đồng và 10 cây vàng của cô chồng trong lúc dọn dẹp 30/10/2025 14:37

(PLO)- Trong lúc dọn dẹp, Thùy phát hiện số tiền và vàng của bà X trong phòng ngủ, nên đã lấy trộm rồi chia nhỏ ra cất giấu trong phòng, đưa cho người thân cất giữ.

Ngày 30-10, Công an tỉnh An Giang cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Bích Thùy (46 tuổi, quê quán TP Cần Thơ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 28-10, bà TLX (78 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) đến Công an xã trình báo bị mất trộm 500 triệu đồng và 10 cây vàng 9999; ước tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Bích Thùy, cháu dâu của bà X, khai trong lúc dọn dẹp, phát hiện số tiền và vàng của bà X trong phòng ngủ, nên đã lấy trộm. Ảnh: TT

Qua điều tra, xác minh ban đầu, Công an xã Mỹ Đức nhanh chóng xác định Thùy (cháu dâu của bà X) là nghi phạm, nên mời về trụ sở làm việc.

Làm việc với Công an, lúc đầu, Thùy quanh co không thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Thế nhưng, trước những tài liệu và chứng cứ thu thập được tại hiện trường, cùng những lập luận sắc bén của điều tra viên, Thùy thừa nhận đã trộm tiền, vàng của bà X.

Cụ thể, khoảng ba tuần trước, Thùy được bà X kêu đến phụ giúp việc nhà. Trong lúc dọn dẹp, Thùy phát hiện số tiền và vàng của bà X trong phòng ngủ, nên nảy sinh ý định lấy trộm.

Đến chiều tối 19-10, khi không có ai ở nhà, Thùy đã lấy trộm số tiền, vàng của bà X, rồi chia nhỏ ra cất giấu trong phòng và đưa cho người thân cất giữ.

Công an xã Mỹ Đức cũng đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT đến phối hợp cùng Công an xã tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu hồi số tang vật của vụ án gồm: hơn 470 triệu đồng và hơn năm cây vàng 9999.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ theo thẩm quyền.