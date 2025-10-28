Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang vì nhậu cùng 1 nữ sinh trong khách sạn 28/10/2025 16:55

(PLO)- Theo lãnh đạo trường THPT Chưởng Binh Lễ (An Giang), công an làm việc với thầy T chỉ phát hiện thầy nhậu cùng em M, chưa phát hiện hai người quan hệ tình dục.

Liên quan đến video lan truyền trên mạng xã hội cho rằng “thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ”, lãnh đạo THPT Chưởng Binh Lễ (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) vừa có báo cáo gửi Sở GD&ĐT.

Theo báo cáo, đầu giờ chiều 23-10, nhà trường nhận được thông tin từ Công an Phường Long Xuyên rằng đơn vị có đang làm việc với nam giáo viên tên HTT đang dạy tại trường THPT Chưởng Binh Lễ. Lý do là người này có hành vi dẫn bạn TM (nữ học sinh lớp 11 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên An Giang 2) đến một khách sạn trên địa bàn phường Long Xuyên.

Hình ảnh thầy T bị Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) dẫn giải lan truyền mạng xã hội kèm dòng trạng thái “thầy giáo đưa học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ”. Ảnh cắt từ video

Sau đó, có hàng loạt thông tin trên mạng xã hội đăng thông tin và hình ảnh thầy T. "Từ đó, rất nhiều phụ huynh và học sinh của trường liên hệ và tỏ thái độ hoang mang” - báo cáo của trường Chưởng Binh Lễ nêu.

Trong báo cáo, Ban Giám hiệu trường Chưởng Binh Lễ cũng cho hay liên quan vụ việc, Công an Phường Long Xuyên đã có thông báo: Thông qua camera cho thấy thầy T và bạn M tình nguyện đi thuê phòng tại khách sạn, không có dấu hiệu cưỡng ép bắt giữ. Công an làm việc với thầy T chỉ phát hiện thầy nhậu cùng em M, chưa phát hiện hai người quan hệ tình dục.

Từ kết quả làm việc, chiều cùng ngày, thầy T được công an phường cho bảo lãnh về nhà. Sau đó, lãnh đạo trường có gọi điện thoại yêu cầu thầy T gửi bản tường trình. Đồng thời, cho thầy T tạm nghỉ phép hai tuần, không cho phép đến trường nhằm tránh ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh.

“Và trong ngày 24-10, nhà trường đã không liên hệ với thầy T được và không nhận được bản tường trình nào qua Zalo” - báo cáo của trường Chưởng Binh Lễ thể hiện.

Ban giám hiệu trường cũng cho biết thầy T bị tạm thời đình chỉ công tác giảng dạy kể từ ngày 23-10 để phục vụ công tác xác minh. Cạnh đó, Ban giám hiệu và Hội đồng quản trị đã tổ chức họp khẩn và xác định thầy T dẫn bạn M (chưa đủ 18 tuổi) đi nhậu ở nơi nhạy cảm là vi phạm đạo đức nhà giáo.

Ngoài, học sinh nữ và phụ huynh của trường cũng bày tỏ không đồng ý thầy T tiếp tục đứng lớp, nên nhà trường cùng Hội đồng quản trị dự kiến không để thầy đứng lớp và tham gia bất cứ hoạt nào giáo dục nào tại trường.