Công an tỉnh An Giang truy nã bị can Nguyễn Thị Thu Nga 28/10/2025 12:12

(PLO)- Công an tỉnh An giang xác định bị can Nguyễn Thị Thu Nga đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 5 tỉ đồng, thông qua việc ký kết hợp đồng góp tiền vào kinh doanh xi măng.

Ngày 28-10, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT đang thụ lý vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại đặc khu Phú Quốc.

Công an tỉnh An Giang quyết định truy nã bị can Nguyễn Thị Thu Nga.

Quá trình điều tra, Công an xác định bị can Nguyễn Thị Thu Nga (56 tuổi, quê quán TP Hà Nội), đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền 5 tỉ đồng của ông TTP, thông qua việc ký kết hợp đồng góp tiền vào kinh doanh xi măng.

Từ kết quả xác minh bước đầu ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can Nga để tạm giam.

Tuy nhiên, đến nay Công an chưa bắt được bị can Nga và không xác định bị can đang ở đâu. Từ đó, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thu Nga.

"Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang. Địa chỉ: số 02-04, đường Mậu Thân, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang hoặc liên hệ điều tra viên Đoàn Hoàng Linh qua số điện thoại: 0919.63.63.64" - Quyết định truy nã nêu.