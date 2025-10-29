An Giang: Bắt giam 2 thuyền trưởng sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản 29/10/2025 18:36

(PLO)- Do sản lượng hải sản trong vùng biển Cà Mau thấp, Hoài và Nhạn đã đưa tàu sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố và thi hành Lệnh bắt hai bị can để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Hai bị can vừa bị bắt tạm giam là Sử Thanh Hoài (49 tuổi) và Nguyễn Văn Nhạn (48 tuổi, cùng ngụ phường Rạch Giá).

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt Sử Thanh Hoài (ảnh trái) và bị can Nguyễn Văn Nhạn (ảnh phải). Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, bị can Hoài là thuyền trưởng tàu cá KG-96103-TS, còn bị can Nhạn là thuyền trưởng tàu cá KG-94781-TS. Ngày 6-2, các bị can điều khiển hai tàu cá trên cùng một số thuyền viên xuất phát từ cảng Tắc Cậu đến vùng biển Cà Mau để đánh bắt hải sản.

Cả hai đã bàn bạc và thống nhất đưa tàu sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản.

Khi đến vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, hai bị can đã chỉ đạo ngư dân gắn biển số giả lên tàu và tắt thiết bị giám sát hành trình. Sau đó, điều khiển phương tiện sang vùng biển Indonesia khai thác hải sản nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Trong thời gian khoảng sáu ngày hoạt động tại vùng biển Indonesia, tàu của bị can Nhạn bị hư hỏng máy, nên Hoài đã dùng tàu của mình kéo tàu cá của Nhạn về Việt Nam để sửa chữa.

Khi về đến vùng biển Việt Nam, cả hai tàu đã bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện và đưa về trụ sở để làm việc.

Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền.