An Giang: Bắt giam 2 thuyền trưởng sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố và thi hành Lệnh bắt hai bị can để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Hai bị can vừa bị bắt tạm giam là Sử Thanh Hoài (49 tuổi) và Nguyễn Văn Nhạn (48 tuổi, cùng ngụ phường Rạch Giá).
Thông tin ban đầu, bị can Hoài là thuyền trưởng tàu cá KG-96103-TS, còn bị can Nhạn là thuyền trưởng tàu cá KG-94781-TS. Ngày 6-2, các bị can điều khiển hai tàu cá trên cùng một số thuyền viên xuất phát từ cảng Tắc Cậu đến vùng biển Cà Mau để đánh bắt hải sản.
Cả hai đã bàn bạc và thống nhất đưa tàu sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản.
Khi đến vùng biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia, hai bị can đã chỉ đạo ngư dân gắn biển số giả lên tàu và tắt thiết bị giám sát hành trình. Sau đó, điều khiển phương tiện sang vùng biển Indonesia khai thác hải sản nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Trong thời gian khoảng sáu ngày hoạt động tại vùng biển Indonesia, tàu của bị can Nhạn bị hư hỏng máy, nên Hoài đã dùng tàu của mình kéo tàu cá của Nhạn về Việt Nam để sửa chữa.
Khi về đến vùng biển Việt Nam, cả hai tàu đã bị lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện và đưa về trụ sở để làm việc.
Vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
Công an tỉnh An Giang khuyến cáo ngư dân cần nâng cao nhận thức, hiểu rõ, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, đánh bắt hải sản.
Đặc biệt, thực hiện tốt các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) để chung tay bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế, góp phần gỡ bỏ thẻ vàng của EC đối với ngành thủy sản