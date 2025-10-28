An Giang: Công an làm việc với người phụ nữ nắm tóc đánh dã man bé gái 28/10/2025 17:07

(PLO)- Khai với Công an, bà V cho biết từ tháng 10-2024 đến nay, bà không liên lạc được với gia đình cháu bé, việc chu cấp bị gián đoạn, nên dẫn đến phát sinh bức xúc trong sinh hoạt và chăm sóc cháu bé.

Chiều 28-10, liên quan đến video một phụ nữ có hành vi nắm tóc, đánh một cháu bé, lãnh đạo UBND xã An Biên (tỉnh An Giang) xác nhận Công an xã đã làm việc với bà VTV, người phụ nữ trong video.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hai đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi nắm tóc một cháu bé. Người này liên tục dùng tay đánh và nắm tóc cháu bé lôi kéo, hành hạ cháu bé. Còn bé gái chỉ biết vừa khóc lóc vừa van xin người phụ nữ buông tay ra, đừng nắm tóc nữa, cháu sẽ tự đi về.

Công an xã An Biên (tỉnh An Giang) đang điều tra, làm rõ động cơ và mức độ hành vi của bà V để xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: BT

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an xã An Biên phối hợp các đơn vị chức năng xác minh vụ việc. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định cháu bé khoảng 6 tuổi, cha mẹ đã ly hôn; cha đi làm xa và gửi con cho bà V chăm sóc.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà V thừa nhận hành vi đánh cháu bé như trong video lan truyền trên mạng xã hội. Bà V khai được cha cháu bé nhờ chăm sóc cháu và hỗ trợ chi phí theo từng đợt; mỗi đợt khoảng 3-4 tháng với số tiền khoảng 15 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ tháng 10-2024 đến nay, bà không liên lạc được với gia đình cháu bé và việc chu cấp bị gián đoạn, dẫn đến phát sinh bức xúc trong sinh hoạt và chăm sóc cháu bé.

Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra sức khỏe của cháu bé và ghi nhận một số vết thương ở vùng mặt, vùng khuỷu tay và ở hai đầu gối.

Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan liên quan chăm sóc, ổn định tâm lý và đảm bảo an toàn cho cháu bé. Công an cũng đang điều tra, làm rõ động cơ và mức độ hành vi của bà V để xử lý theo quy định của pháp luật.