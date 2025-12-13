Quảng Ngãi: 15 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì 13/12/2025 19:50

(PLO)- Sau khi ăn bánh mì mang thương hiệu HV, 15 người dân ở Quảng Ngãi xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và phải nhập viện điều trị.

Ngày 13-12, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mang thương hiệu HV.

15 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ảnh minh hoạ

Tối cùng ngày, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, cho biết Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng đã tiếp nhận 15 trường hợp đến khám và điều trị với các biểu hiện sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… sau khi sử dụng bánh mì.

Trong số này, có 7 bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, gồm 1 ca khoa Nhi và 6 ca khoa Nội. Các bệnh nhân sinh sống rải rác tại nhiều địa phương như Nghĩa Lộ, Khánh Cường, Nghĩa Giang, Cẩm Thành…

Theo ông Hòa, đến thời điểm hiện tại, ngoài Bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng, Sở Y tế chưa ghi nhận thêm cơ sở y tế nào báo cáo các ca nghi ngộ độc tương tự.

Hiện Sở Y tế đang phối hợp Chi cục An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng tiến hành khoanh vùng, niêm phong mẫu thực phẩm nghi gây ngộ độc để phục vụ công tác kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

“Do thương hiệu bánh mì này có nhiều chi nhánh trên địa bàn tỉnh nên chưa xác định được người bệnh đã ăn bánh mì tại cơ sở nào. Ngành y tế đang tập trung truy vết nguồn thực phẩm, đồng thời ưu tiên điều trị các trường hợp nặng”, ông Hòa thông tin.