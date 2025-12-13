Nhậu say, chạy xe vào chốt CSGT để hỏi đường về! 13/12/2025 10:36

(PLO)- Người đàn ông nhậu say khướt nhưng vẫn điều khiển xe máy, vào chốt CSGT để hỏi đường về nhà.

Ngay sau khi Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tối 12-12, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Bình Triệu (phòng CSGT, Công an TP.HCM) phối hợp với các phường đồng loạt tuần tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Lực lượng CSGT ra quân cao điểm bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán.

Say đến quên đường về

Tại đường Huỳnh Văn Lũy, một tổ tuần tra phối hợp với Công an phường Phú Lợi tổ chức đo nồng độ cồn và xử lý các vi phạm khác.

Theo ghi nhận, số người vi phạm giảm đáng kể nhưng vẫn có một số trường hợp dù nhậu đến say khướt nhưng vẫn điều khiển xe máy.

Người đàn chỉ dám uống 2 lon bia rồi mang số còn lại về nhà nhậu tiếp. Ảnh: LÊ ÁNH

Một người đàn ông làm thợ hồ chạy xe máy chở đồ nghề kèm theo một thùng bia đã uống được vài lon thì bị lực lượng CSGT đo nồng độ cồn.

Người đàn ông bị phát hiện có nồng độ cồn ở mức thấp 0,025 mg/l khí thở. Người này cho biết, do sợ bị CSGT xử lý nên sau giờ làm chỉ dám uống 2 lon bia rồi mang bia về phòng trọ nhậu tiếp.

Đáng chú ý, một người đàn ông tự điều khiển xe máy vào chốt tuần tra để hỏi đường về nhà vì đã quá say, không biết đường về.

Người đàn ông đã nhậu "say khướt" quên đường về nhà nên vào chốt CSGT hỏi đường... Ảnh: LÊ ÁNH

Người đàn ông cho biết đã nhậu quá say không nhớ đường về nhà nên khi thấy CSGT thì vào hỏi đường chứ không biết CSGT đang đo nồng độ cồn.

Ngay sau đó, tổ tuần tra đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với người này, phát hiện có nồng độ cồn rất cao, 1,222 mg/l khí thở.

“Tôi đâu biết ở đây đang nồng độ cồn, tôi say quá không nhớ đường nên chỉ hỏi đường về nhà thôi, cán bộ tha cho tôi về đi”, người đàn ông năn nỉ lực lượng CSGT.

Cùng thời điểm, một tổ tuần tra khác của đội CSGT Bình Triệu phối hợp với Công an phường Thuận An đo nồng độ cồn tại khu vực nút giao đường Cách Mạng Tháng 8 – Hồ Văn Mên.

Nhiều trường hợp mức cồn vượt kịch khung bị lực lượng CSGT phát hiện. Ảnh: PHẠM HẢI

Khoảng 19 giờ, tổ công tác yêu cầu dừng kiểm tra người đàn ông chạy xe máy chở theo một người phía sau, có dấu hiệu nghi vấn.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của người này ở mức 0,510 mg/lít khí thở, vượt mức kịch khung.

Người này cho biết làm nghề xây dựng, do được chủ nhà mời nên có uống khoảng 5 lon bia. Người này thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

Một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của người này ở mức 0,760 mg/l khí thở, vượt mức kịch khung theo quy định.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Ngày 12-12 phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lực lượng CSGT ra quân cao điểm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: LÊ ÁNH

Lãnh đạo phòng CSGT cho biết, thời gian qua lực lượng CSGT thành phố đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, tuần tra, góp phần giữ vững trật tự an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nổi bật là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá tải, tụ tập đua xe và lạng lách, đánh võng.

Ngoài ra, một số khu vực cửa ngõ, bến xe, cảng và sân bay thường xuyên xảy ra ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đợt cao điểm lần này sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn, ma túy...

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT còn tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vi phạm làn đường, dừng đỗ trái phép… Đồng thời, đề cao kỷ luật, xây dựng hình ảnh người CSGT chính quy, thân thiện”.

Ngoài ra, lực lượng CSGT sẽ triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp tuần tra khép kín, kiểm soát tại điểm, kết hợp hóa trang, công khai, tăng cường kiểm tra trong các khung giờ cao điểm.

Đặc biệt, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với các lực lượng khác để tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán 2026.