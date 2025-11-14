Gặp CSGT, nam thanh niên chạy xe vào nhà dân để né đo nồng độ cồn 14/11/2025 10:27

(PLO)- Khi thấy lực lượng CSGT đang đo nồng độ cồn, nam thanh niên đã điều khiển xe máy chạy vào nhà dân ven đường, nhận người thân rồi đòi đi vệ sinh để né.

Đêm 13-11, đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1 (phòng CSGT, Công an TP.HCM) phối hợp với Công an phường Chánh Phú Hòa tuần tra kiểm soát đo nồng độ cồn trên các tuyến đường thuộc phường Chánh Phú Hòa.

Thấy CSGT, chạy xe vào nhà dân để trốn

Tại ngã tư đường Mỹ Phước-Tân Vạn giao với đường NA7 tổ tuần tra đã lập chốt để đo nồng độ cồn.

Theo ghi nhận, tổ tuần tra đã đo nồng độ cồn đối với tất cả những người điều khiển phương tiện. Chỉ trong thời gian ngắn đã phát hiện một số trường hợp có vi phạm về nồng độ cồn.

Người thợ hồ mới bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn, nay lại tiếp tục vi phạm. Ảnh: LÊ ÁNH

Đáng chú ý, một người đàn ông làm thợ hồ có mức vi phạm vượt khung cao nhất 0,594 miligam/1 lít khí thở. Khi kiểm tra giấy tờ liên quan thì người đàn ông không xuất trình được giấy phép lái xe (GPLX).

Người đàn ông cho biết, mới đây vừa bị tạm giữ GPLX cũng vì lỗi vi phạm về nồng độ cồn.

Khi được hỏi vì sao mới bị phạt mà vẫn tiếp tục vi phạm, người đàn ông cho biết hôm nay vừa làm xong công trình nên mọi người tổ chức ăn nhậu nên đã uống vài lon. “Người ta mời mà mình không uống thì không được, chứ bình thường tôi không có nhậu”, người đàn ông cho biết.

Trong thời gian đo nồng độ cồn, lực lượng CSGT cũng phát hiện một số lỗi vi phạm khác như: không bật đèn chiếu sáng, không gương chiếu hậu, thay đổi kết cấu xe…Tất cả các hành vi vi phạm đều được lực lượng CSGT lập biên bản xử lý nghiêm.

Đến khoảng 21 giờ, lực lượng CSGT phát hiện một nam thanh niên đang điều khiển xe máy lưu thông gần đến chốt thì quay đầu bỏ chạy.

Gặp lực lượng CSGT, nam thanh niên quay xe lủi vào nhà dân rồi nhà người thân, đi vệ sinh để trốn đo nồng độ cồn. Ảnh: LÊ ÁNH

Khi phát hiện vụ việc, lực lượng CSGT yêu cầu dừng lại nhưng nam thanh niên không chấp hành mà chạy xe máy vào một nhà dân gần đó.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT cùng với công an phường Chánh Phú Hòa đã yêu cầu nam thanh niên chấp hành để đo nồng độ cồn.

Tuy nhiên, nam thanh niên này vẫn không chấp hành mà nói rằng đây là nhà người thân. Tuy nhiên, chủ nhà nói rằng không quen biết người này.

Tiếp đó, nam thanh niên liên tục đòi đi vệ sinh để không phải đo nồng độ cồn.

Mặc dù ngoan cố, không chấp hành đo nồng độ cồn nhưng nam thanh niên vẫn bị lực lượng CSGT xử lý nghiêm. Ảnh: LÊ ÁNH

Vì ngoan cố không chấp hành nên buộc lực lượng công an phường phải khống chế, yêu cầu nam thanh niên chấp hành việc đo nồng độ cồn.

Khi đo nồng độ cồn phát hiện nam thanh niên có kết quả là 0,306 miligam/1 lít khí thở. Sau đó, nam thanh niên đã bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính.

Vi phạm về nồng độ cồn đã giảm

Theo một cán bộ CSGT, tại khu vực này trước đây phát hiện nhiều trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Có thời điểm chỉ trong thời gian ngắn lập chốt đã phát hiện trên 20 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Sau thời gian ra quân quyết liệt, ý thức người dân đã nâng cao, số lượng vi phạm về nồng độ cồn đã giảm nhiều. Ảnh: LÊ ÁNH

Nhưng sau một thời gian thường xuyên lập chốt đo nồng độ cồn, thì ý thức người dân đã được nâng cao. Từ đó, số trường hợp vi phạm đã giảm rất nhiều.

Theo báo cáo của phòng CSGT Công an TP.HCM, sau hơn 1 tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, lực lượng CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử lý hơn 54.800 trường hợp.

Các trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm. Ảnh: LÊ ÁNH

Một người đàn ông vui vẻ tươi cười khi không phát hiện nồng độ cồn. Ảnh: LÊ ÁNH

Tạm giữ 106 ô tô, 18.487 mô tô; 689 phương tiện khác. Tước quyền sử dụng GPLX 3.256 trường hợp. Trừ điểm GPLX 7.377 trường hợp.

Trong đó, có khoảng 15.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra một số hành vi vi phạm khác bị xử lý như: vi phạm về tốc độ, ma tuý, đường cấm, dừng đỗ, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu…