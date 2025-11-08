Một đêm phát hiện 6 phụ nữ và hơn 1.200 'ma men' vi phạm nồng độ cồn 08/11/2025 10:55

(PLO)- CSGT các địa phương đã phát hiện và lập biên bản xử lý 1.279 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có một phụ nữ điều khiển ô tô và 5 phụ nữ đi xe máy.

Sáng 8-11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong đêm 7-11 do ảnh hưởng của bão số 13, thời tiết có mưa tại nhiều địa phương trong cả nước nhưng vẫn có hơn 1.200 “ma men” điều khiển xe.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe tải.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, đêm 7-11, lượng CSGT Công an 30/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện tham gia giao trong một khung giờ nhất định (từ 19 giờ 30 phút đến 23 giờ).

Lực lượng CSGT đã kiểm soát hơn 29.300 lượt tài xế (hơn 1.000 xe khách, hơn 1.900 xe tải, hơn 5.900 xe con, 19.625 mô tô, 31 ô tô chuyên dùng, 758 xe thô sơ).

Qua đó, CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 1.279 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Bao gồm một tài xế xe tải, 23 người điều khiển ô tô con, hơn 1.238 người đi xe máy và 17 xe thô sơ và phương tiện khác; trong số này có một phụ nữ điều khiển ô tô và 5 phụ nữ đi xe máy.

Cán bộ CSGT kiểm tra nồng độ cồn ở Quảng Ngãi.

Theo Cục CSGT, việc toàn quốc thực hiện ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, tết. Việc này được thực hiện cho đến khi thiết lập được thói quen của người dân là “đã uống rượu bia thì không lái xe”.