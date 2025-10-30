Hơn 3 tiếng đồng hồ, phát hiện gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn 30/10/2025 12:16

(PLO)- Trong hơn 3 giờ kiểm tra, CSGT toàn quốc đã phát hiện và xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong số này có cả người dưới 18 tuổi và phụ nữ.

Sáng 30-10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, theo lệnh của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng tại 34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn từ 19h30 đến 23h00 tối 29-10.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: PV

Trong khoảng 3,5 giờ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm soát 47.832 lượt lái xe (1.476 xe khách, 2.953 xe tải, 9.707 xe con, 32.630 xe mô tô, 1 xe ô tô chuyên dùng, 1.065 xe thô sơ).

Qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 1.964 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (9 xe tải, 31 xe con, 1.878 xe mô tô, 46 xe thô sơ và phương tiện khác).

Phân tích theo độ tuổi cho thấy: Nhóm dưới 18 tuổi có 34 trường hợp vi phạm (chiếm 1,73%); nhóm từ 18 đến 35 tuổi có 561 trường hợp (28,56%); nhóm từ 36 đến 55 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.155 trường hợp (58,80%); và nhóm trên 55 tuổi có 214 trường hợp (10,89%).

Trong số này, có 6 phụ nữ, gồm 1 trường hợp điều khiển ô tô và 5 trường hợp điều khiển mô tô.