Lâm Đồng: Gần 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn sau 10 ngày ra quân 29/10/2025 12:18

(PLO)- Trong 10 ngày đầu thực hiện cao điểm kiểm soát nồng độ cồn (từ 18 đến 28-10), Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm.

Ngày 29-10, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng cho biết qua 10 ngày triển khai thực hiện cao điểm kiểm soát nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích trên toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản 995 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Cán bộ Phòng CSGT đo nồng độ cồn người điều khiển xe ô tô trên đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra 20.669 trường hợp điều khiển phương tiện, qua đó phát hiện và lập biên bản 995 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Những người này đều bị tạm giữ phương tiện, 77 người bị tước giấy phép lái xe.

Từ nay đến ngày 31-12, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục triển khai các tổ công tác tuần tra khép kín địa bàn, tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích.

Việc tăng cường kiểm tra nồng độ cồn sẽ được lực lượng CSGT Công an Lâm Đồng tiếp tục thực hiện trên địa bàn tỉnh từ nay tới ngày 31-12.

Lực lượng CSGT Lâm Đồng nhấn mạnh việc kiểm tra, xử lý sẽ được thực hiện “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là dịp cuối năm khi lưu lượng người và phương tiện gia tăng.