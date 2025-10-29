Công an thông tin về vụ nổ xe bồn khi đang lưu thông 29/10/2025 11:28

(PLO)- Vụ nổ xe bồn rồi bốc cháy, tài xế bị thương đã được chuyển lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia cấp cứu, điều trị, có hai phương tiện hư hỏng.

Sáng 29-10, Công an tỉnh Hưng Yên có thông tin ban đầu vụ việc cháy xe bồn chở khí hóa lỏng LPG xảy ra tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Hiện trường vụ nổ xe bồn rồi bốc cháy.

Như đã đưa tin, đêm 28-10, xe bồn chở khí hóa lỏng chạy trên đường vào khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) thì bị sự cố, phát nổ rồi bốc cháy.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Hưng Yên, lúc 19 giờ đêm 28-10, Phòng nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy xe bồn 29C-677.01 chở khí hóa lỏng LPG tại đường 206, Khu công nghiệp Phố Nối A.

Xe bồn do anh NVĐ (38 tuổi, trú xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng) điều khiển.

Camera hành trình ghi lại vụ việc.

Thông tin ban đầu, xe bồn nêu trên đang lưu thông trên đường đã va chạm vào barie giới hạn chiều cao dẫn đến cháy ở xe bồn và ảnh hưởng sang một ô tô tải 2,5 tấn khác.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hưng Yên, đã huy động năm xe chữa cháy cùng 33 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức triển khai phun nước chữa cháy làm mát ngăn nổ, dập tắt đám cháy.

Đến 20 giờ 6 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, tài xế Đ bị thương được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia; hai phương tiện bị hư hỏng.